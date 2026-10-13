Suben un 36,44% los beneficios fiscales hasta 920 millones de euros que llegarán a 704.000 contribuyentes

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 fija los beneficios fiscales en 920 millones de euros, lo que supone un incremento del 36,44 por ciento respecto a los incluidos en las cuentas de 2024 aún vigentes --en 2025 el PP en solitario no registró proyecto de presupuestos y las cuentas de 2026 fueron tumbadas en el debate de las enmiendas a la totalidad--.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha precisado que los beneficios fiscales llegarán el próximo año a 704.000 contribuyentes a través de las 36 deducciones y rebajas tributarias contempladas en el proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 que ya avanzó el pasado 1 de septiembre junto al vicepresidente primero, Carlos Pollán.

"Son 36 nuevas rebajas tributarias y un ahorro, lo dijimos en su día, lo volvemos a recordar, 920 millones de euros a los contribuyentes", ha incidido Fernández Mañueco que ha defendido el modelo de política fiscal de PP-Vox que pasa por bajar impuestos desde la premisa de que es compatible con crecer económicamente, crear empleo y garantizar los servicios públicos.

Fernández Mañueco ha precisado que la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF prevé 1.450.000 beneficiarios, tras la reducción del tipo mínimo autonómico del 9 por ciento al 8,75 por ciento.

"Nuestra intención es aliviar y proteger a las familias, incentivar la economía y ayudar a quienes más necesitan en estos momentos nuestro apoyo, a los jóvenes, a los autónomos y pymes y también al medio rural", ha resumido.

A modo de ejemplo, ha destacado la deducción por gasto en gimnasios y actividades deportivas del 15 por ciento hasta 150 euros al año y los impuestos Cero en el medio rural, con una exención impositiva en la adquisición de primera vivienda, inmuebles destinados a actividades económicas y transmisiones de explotaciones agrarias