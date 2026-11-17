Imagen de archivo de la planta de Renault en Valladolid - RENAULT

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 6,5 por ciento en los nueve primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025 y alcanzaron los 15.753,6 millones de euros y las importaciones aumentaron un 2,1 por ciento (+7,4 por ciento en el resto del país) hasta los 12.285,5 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recogidos por Europa Press.

Se trata del quinto mejor dato de la evolución de las exportaciones del país donde crecieron un 4,2 por ciento lideradas por Baleares (13,4 por ciento) y por Castilla-La Mancha (11,5 por ciento).

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 3.468,1 millones de euros, frente a los 2.766,7 millones del mismo periodo del año anterior.

El aumento entre enero y septiembre se debe al sector de semimanufacturas no químicas, que repuntó un 13,3 por ciento hasta los 2.799,1 millones, y del automóvil, que creció un 0,9 por ciento hasta los 5.695,1 millones, mientras que cayeron en la alimentación, bebidas y tabaco, con un 0,5 por ciento menos hasta los 2.358,3 millones.

Por su parte, las importaciones cayeron en dos de los tres sectores con especial incidencia en la automoción (-9,9 por ciento hasta 2.310,5 millones), seguido de la alimentación, bebidas y tabaco (-5,8 por ciento hasta 1.542,9 millones) y subieron en el sector semimanufacturas no químicas (1,0 por ciento hasta 1.240,4 millones).

Estos datos dejan saldo positivo en los tres sectores: automoción (3.384,6 millones), semimanufacturas no químicas (1.558,7 millones) y en alimentación, bebidas y tabaco (815,4 millones).

Del mismo modo, las exportaciones aumentaron un 4,0 por ciento en septiembre hasta los 1.831,2 millones de euros, y las importaciones crecieron un 1,0 por ciento hasta los 1.392,5 millones de euros, cuando en España repuntaron un 14,5 por ciento.

El aumento de las exportaciones de septiembre ha sido inferior a la media, donde crecieron un 11,5 por ciento, y es el segundo menor incremento nacional donde cayeron en cinco comunidades además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En este caso, el aumento en septiembre se debe al sector de semimanufacturas no químicas, que repuntó un 30,5 por ciento hasta los 341,3 millones, y de la alimentación, bebidas y tabaco, con un 0,7 por ciento más hasta los 275,4 millones, y cayó en el automóvil, -9,1 por ciento hasta los 679,1 millones.

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