Suben un 5,8% las exportaciones en julio y un 6,6% en el acumulado del año, cuarto mejor dato del país

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VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 5,8 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, frente a un aumento del 3,0 por ciento en el resto del país, y crecieron un 6,6 por ciento en los siete primeros meses de 2026, de nuevo por encima de la media que subió un 2,2 por ciento, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha anotado la sexta evolución de las exportaciones del mes de julio y el cuarto mayor incremento de las ventas al exterior en el acumulado del año.

En total, las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 12.736,1 millones de euros en el acumulado, con un peso del 5,4 por ciento sobre el total, mientras que las importaciones repuntaron un 1,6 por ciento hasta los 9.899,9 millones de euros y un peso del 3,6 por ciento.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 2.836,2 millones de euros, frente a los 2.208,9 millones del mismo periodo del año anterior.

El aumento de las exportaciones entre enero y julio se debió al repunte de los bienes de equipo, con un 15,1 por ciento más hasta los 1.854,1 millones de euros, junto a la positiva evolución del sector del automóvil, que creció un 3,5 por ciento hasta los 4.774,6 millones, y del sector de semimanufacturas no químicas (9,6 por ciento hasta los 2.213,5 millones).

No obstante, sólo hay saldo positivo en automoción (2.832,9 millones) y semimanufacturas no químicas (1.225,4 millones) y negativo en bienes de equipo (-1.190,9 millones).

((((habrá ampliación)))