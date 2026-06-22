Suben un 6,0% las ventas del sector servicios en abril, menos que la media, y crece un 1,6% la ocupación

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VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León registró un aumento de su facturación del 6,0 por ciento en abril en relación al mismo mes del año anterior, 1,5 puntos por debajo de la media nacional que con un 7,5 por ciento anotó una tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto meno incremento de las ventas del sector servicios del país que crecieron en todas las comunidades autónomas lideradas por País Vasco (11,1), La Rioja (10,4) y Comunidad Foral de Navarra (9,7) fueron las que más subieron mientras que Illes Balears (0,2%), Principado de Asturias (3,4%) y Canarias (3,4%) registraron los menores incrementos.

Y en lo que va de año las ventas del sector servicios han crecido un 4,5 por ciento, medio punto menos en este caso que en España.

Por su parte, el empleo creado por el sector servicios en Castilla y León subió un 1,6 por ciento en el cuarto mes del año respecto a abril de 2025, cuatro décimas más que la media que creció un 1,2 por ciento, tasa tres décimas inferior a la registrada el mes previo.

Respecto al mes anterior la ocupación aumentó un 0,8 por ciento, dos décimas menos que la media (1,0 por ciento) y en lo que va de año ha aumentado un 0,9 por ciento (1,3 por ciento en España).

En España, la ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

A nivel nacional, con el avance de abril, las ventas del sector servicios encadenan 25 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 8,1% en el cuarto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 6,5% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7% en abril en tasa interanual, porcentaje seis décimas inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 25 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (abril sobre marzo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, disminuyeron un 0,3%, frente al repunte mensual del 3,4% experimentado en marzo.