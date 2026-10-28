Detenido el conductor de un vehículo que se dio a la fuga tras una persecución por Valladolid

Vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido al conductor de un vehículo que se dio a la fuga durante la madrugada del pasado 24 de octubre, tras una persecución policial por distintas calles de la ciudad iniciada al darle el alto en el marco de una intervención motivada por el aviso de un particular.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 3.30 horas en las inmediaciones del paseo de Zorrilla con la calle Mota, donde se alertó de la presencia de dos vehículos sospechosos, señala el cuerpo de seguridad municipal a través de un comunicado.

Tras ser localizados por los agentes, se procedió a darles el alto mediante las señales luminosas del coche policial. En ese momento, uno de los turismos se detuvo, mientras que el otro emprendió la huida al esquivar a la patrulla y continuar la marcha a gran velocidad.

Durante el recorrido por el paseo de Zorrilla y la avenida de Zamora, el conductor rebasó varios semáforos en rojo e hizo caso omiso a las reiteradas órdenes de detención formuladas por los policías. La conducción puso en riesgo al resto de usuarios de la vía, hasta el punto de que varios vehículos tuvieron que frenar bruscamente para evitar situaciones de peligro.

Posteriormente, el turismo tomó dirección a Laguna de Duero, donde los agentes le perdieron la pista, de lo que se informó a la Guardia Civil por si fuera posible su localización.

Por su parte, el vehículo que sí se detuvo en el lugar de los hechos fue trasladado al depósito municipal de El Peral por carecer de la correspondiente documentación.

Tras los acontecimientos, el equipo de Atestados de la Policía Municipal inició una investigación que culminó ayer, 27 de octubre, con la localización y detención del conductor fugado, como presunto responsable de los delitos de conducción temeraria, resistencia y desobediencia a la autoridad.

Asimismo, el automóvil utilizado en la fuga ha quedado pendiente de inspección ante la sospecha de que pudiera disponer de un dispositivo destinado a eludir o interferir en el funcionamiento de los cinemómetros.