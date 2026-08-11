Herido un joven tras caer unas piedras en el desfiladero de la Yecla, en Silos (Burgos)

BURGOS, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este martes tras caer unas piedras en el desfiladero de la Yecla, en Santo Domingo de Silos (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 20.04 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída de piedras y de que el joven presentaba una brecha en la cabeza.

El herido se encontraba fuera de la zona afectada, aunque se advertía de que podían producirse nuevas caídas de piedras.

El Centro de Emergencias 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso para atender al herido, así como a la Guardia Civil, a través del Centro de Operaciones de Servicios (COS) de Burgos, y al Centro Coordinador de Emergencias (CCE).

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias ha avisado a agentes medioambientales y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aranda de Duero para que acudieran al lugar en apoyo de la Guardia Civil.

Posteriormente, los agentes medioambientales han comunicado al Centro Coordinador de Emergencias que la situación estaba controlada, por lo que se ha anulado la salida de los voluntarios de Protección Civil.