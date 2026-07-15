Sucesos.Investigan en Valladolid a un hombre sorprendido dos veces el mismo día cuando conducía bajo efectos del alcohol

Prueba de alcoholemia realizada por un agente de la Guardia Civil. - SUB GBNO. EN VALLADOLID

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan a un varón, por un presunto delito contra la seguridad vial ya que fue detectado en dos ocasiones cuando circulaba bajos los efectos del alcohol y tras quebrantar la inmovilización de su vehiculo.

Los hechos se iniciaron en torno a las 18:00 horas del pasado 8 de julio, en un punto de verificación de alcohol y drogas establecido por los agentes de la Guardia Civil, en el kilómetro 135 de la autovía A-62, dentro del término municipal de Simancas.

Durante dicho dispositivo, se procedió a dar el alto a un vehículo y tras someter al conductor a las correspondientes pruebas de detección alcohólica mediante aire espirado, éste arrojó un resultado de 0,71 mg/l en la primera prueba y de 0,80 mg/l en la segunda.

Al superar la tasa penalmente establecida, se procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, asimismo, se llevó a cabo la inmovilización cautelar de su coche.

Unas horas más tarde, sobre las 23:30 horas, otra patrulla del mismo Destacamento de Tráfico que estaba realizando un cocntrol en el kilómetro 0,200 de la carretera CL-600, en el término municipal de Simancas, interceptó de nuevo al mismo turismo.

Los agentes constataron de inmediato que se trataba del vehículo inmovilizado en el operativo anterior, y tras identificar al varón que se encontraba al volante, se comprobó que se trataba del mismo conductor.

Presuntamente, el individuo habría acudido al lugar de inmovilización del vehículo y se lo llevó.

Al ser sometido nuevamente a las pruebas de detección de alcohol, el conductor volvió a registrar tasas punibles, arrojando en la primera prueba un resultado de 0,83 mg/l y en la segunda prueba 0,82 mg/l en aire expirado.

Por todo ello, se han instruido las diligencias correspondientes por la presunta comisión de un nuevo delito contra la seguridad vial, quedando el investigado a disposición de la autoridad judicial competente.