Sucesos.Investigan en Valladolid a un hombre sorprendido dos veces el mismo día cuando conducía bajo efectos del alcohol

Prueba de alcoholemia realizada por un agente de la Guardia Civil.
Prueba de alcoholemia realizada por un agente de la Guardia Civil. - SUB GBNO. EN VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 12:27
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VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan a un varón, por un presunto delito contra la seguridad vial ya que fue detectado en dos ocasiones cuando circulaba bajos los efectos del alcohol y tras quebrantar la inmovilización de su vehiculo.

Los hechos se iniciaron en torno a las 18:00 horas del pasado 8 de julio, en un punto de verificación de alcohol y drogas establecido por los agentes de la Guardia Civil, en el kilómetro 135 de la autovía A-62, dentro del término municipal de Simancas.

Durante dicho dispositivo, se procedió a dar el alto a un vehículo y tras someter al conductor a las correspondientes pruebas de detección alcohólica mediante aire espirado, éste arrojó un resultado de 0,71 mg/l en la primera prueba y de 0,80 mg/l en la segunda.

Al superar la tasa penalmente establecida, se procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, asimismo, se llevó a cabo la inmovilización cautelar de su coche.

Unas horas más tarde, sobre las 23:30 horas, otra patrulla del mismo Destacamento de Tráfico que estaba realizando un cocntrol en el kilómetro 0,200 de la carretera CL-600, en el término municipal de Simancas, interceptó de nuevo al mismo turismo.

Los agentes constataron de inmediato que se trataba del vehículo inmovilizado en el operativo anterior, y tras identificar al varón que se encontraba al volante, se comprobó que se trataba del mismo conductor.

Presuntamente, el individuo habría acudido al lugar de inmovilización del vehículo y se lo llevó.

Al ser sometido nuevamente a las pruebas de detección de alcohol, el conductor volvió a registrar tasas punibles, arrojando en la primera prueba un resultado de 0,83 mg/l y en la segunda prueba 0,82 mg/l en aire expirado.

Por todo ello, se han instruido las diligencias correspondientes por la presunta comisión de un nuevo delito contra la seguridad vial, quedando el investigado a disposición de la autoridad judicial competente.

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