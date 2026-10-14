Sufre quemaduras en un brazo tras un incendio en la bodega de una vivienda de Quintanadueñas (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una dotación de bomberos. - BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE BURGOS - Archivo

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha sufrido quemaduras en un brazo tras el incendio en una bodega de una vivienda situada en la calle Mayor, en Quintanadueñas (Burgos).

Los hechos, según informa el 1-1-2, se han producido a las 16.22 horas momento en el que dado aviso a los bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) y a Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.

Los facultativos han atendido a la mujer con quemaduras en un brazo.