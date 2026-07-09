'Summer Wind', seis propuestas vinculadas al turismo, cultura, historia y naturaleza para vivir la provincia de Palencia

Banco por el canal de Castilla. - DIP PALENCIA

PALENCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha puesto en marcha una programación de actividades vinculadas a los recursos turísticos que se desarrollarán a lo largo este verano bajo el lema 'Summer Wind', y que incluye rutas y representaciones teatrales, catas maridaje, visitas patrimoniales y culturales y experiencias fluviales y astronómicas.

Se trata de "un completo menú turístico" diseñado para animar a todo tipo de públicos a conocer un poco más Palencia de una forma "amena", según han asegurado desde la institución provincial.

En verano, Palencia es un escenario que muestra la historia, la leyenda y la tradición, y donde pasado y presente se entrelazan en una experiencia "única", donde personajes de ayer cobran vida para guiar al turista entre aguas tranquilas, sendas sagradas, obras de arte o estrellas.

Se trata de ofrecer "un viaje en el tiempo donde el arte, la leyenda y el paisaje se unen" a través de seis propuestas diseñadas por la institución provincial.

Se trata de 'Un viaje al museo territorial de Campos del Renacimiento' con una ruta teatralizada de la mano de personajes como Pedro Berruguete, Jorge Manrique, Alonso Berruguete o el cardenal Cisneros para recorrer las cinco iglesias que conforman este museo terrotial.

Otra de las opciones es 'Embarcate en un viaje cultural histórico' en las embarcaciones 'Juan de Homar' y 'Marqués de la Ensenada' que recorren el canal de Castilla, además de que 'Camino lebaniego, un viaje de fe, historias y leyendas' es otra de las propuestas con una ruta de peregrinación que conecta Palencia con Santo Toribio de Liébana, escenario de una representación teatral, donde se exploran los hitos históricos, los milagros y los mitos que han acompañado a los peregrinos a lo largo de los siglos.

Otra de las propuestas son las 'Catas maridaje en los paisajes de Palencia', que tendrán lugar en Saldaña en el Parque Javier Cortes el 15 de julio; en La Pernía junto a la Colegiata de San Salvador de Cantamuda, el 22 de julio.

En agosto, las catas serán en Villaumbrales, en el entorno del Museo del Canal de Castilla el 5 de agosto y en Autilla del Pino, en su mirador, el viernes 7 de agosto. Como viene siendo habitual, el Palacio Provincial también albergará una cata, que incluirá la visita guiada a las instalaciones de este edificio.

'Palencia es tu ruta' permitirá a sus participantes descubrir el importante patrimonio histórico - artístico a través de seis iterenarios diferentes, mientras que 'La magia en el cielo de Palencia' permitirá descubrir la magia del cielo palentino a través de talleres, observación nocturna y teatro.

Toda la información se puede consultar en la página web www.palenciaturismo.es