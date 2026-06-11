Suplanta la identidad de un vecino de Lérida que hacía un examen en Soria para obtener la nacionalidad

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SORIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Soria ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental al suplantarse la identidad en la realización de una prueba de idiomas que es necesaria para solicitar la nacionalidad española.

Los ciudadanos extranjeros, residentes legales en España, no hispano hablantes, necesitan obtener un diploma nivel A-2 de lengua extranjera como requisito indispensable para poder optar a la nacionalidad española.

Durante uno de estos controles, agentes de la Comisaría Provincial de Soria observaron que los rasgos fisonómicos de una persona que pretendía hacer el examen no coincidían con los de la persona inscrita para la realización del mismo, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

Por ello se procedió a verificar la documentación, comprobándose que la documentación era original y que correspondía con la persona que estaba inscrita en las pruebas. Sin embargo, el hombre que se había presentado con dicha documentación estaba suplantando al que debería estar haciendo la prueba, por lo que se procedió a su detención.

Los funcionarios policiales continuaron sus pesquisas y lograron localizar al titular de la documentación original y que figuraba inscrito para la realización del examen, un vecino de la localidad de Mollerusa (Lérida), que finalmente también fue detenido.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los agentes remitieron lo actuado al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción en Funciones de Guardia de Soria.