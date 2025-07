Suscrito el acuerdo del sector de la pizarra en CyL con un aumento salarial del 12% en tres años

CCOO no firma el convenio porque "consolida recortes en derechos laborales y en protección de la salud"

UGT FICA y la patronal de la pizarra han firmado este jueves en Ponferrada (León) el convenio colectivo para el sector en Castilla y León, que incluye un aumento salarial del 12 por ciento en tres años.

En concreto, la subida salarial será del 4,5 por ciento para 2025; del 3,75 por ciento para 2026 y del 3,75 por ciento para 2027. Además, se establece una subida del 10 por ciento en el plus de asistencia para el año 2025 que se incrementará en el citado año con una subida salarial total del 14,5 por ciento.

Así lo ha manifestado a Europa Press el secretario general de UGT FICA en El Bierzo, que ha considerado de manera positiva los acuerdos alcanzados en la negociación, ya que hacen "más atractivo" un sector "tan importante" como el de la pizarra.

Por su parte, la organización sindical CCOO ha decidido no firmar el nuevo convenio colectivo del sector de la pizarra en Castilla y León, tras haberlo debatido en asambleas abiertas con su afiliación. La decisión responde al "grave retroceso" que supone el texto propuesto, que "consolida recortes en derechos laborales y en protección de la salud sin introducir mejoras significativas".

CCOO ha alertado desde el inicio del proceso negociador de esta situación en varias ocasiones en las que ha manifestado el "enfoque regresivo" de la patronal y su negativa a negociar "mejoras reales", al tiempo que ha defendido que los convenios deben servir para "avanzar en condiciones laborales y no para degradarlas", según ha informado a Europa Press en un comunicado la organización sindical.

No obstante, ha explicado que el texto con el que UGT y la patronal han suscrito el acuerdo incluye avances en materias "clave" como la reducción de la jornada laboral, la mejora de las condiciones de prevención o el reconocimiento de nuevos derechos sociales.

Por el contrario, ha expuesto que el acuerdo contempla "recortes significativos", como el retraso en el cobro de los complementos en caso de baja médica. En el caso de enfermedad profesional, el complemento solo se abonaría a partir del día 90; en los accidentes de trabajo no se pagaría hasta el día 21 y en las bajas por incapacidad temporal no se cobraría complemento hasta pasados 90 días. "Aunque la propuesta inicial planteaba retrasarlo hasta los 181 días, la versión final sigue suponiendo una pérdida clara de derechos", ha apostillado.

En cuanto al incremento salarial previsto, CCOO ha detallado que no tiene carácter retroactivo, lo que implica "regalar meses de trabajo a las empresas sin compensación alguna". Además, ha agregado que el único incremento adicional es el del plus de absentismo, que se eleva de 12,29 a 14,74 euros diarios, únicamente durante el primer año del convenio y con la condición de no haber tenido ninguna falta injustificada.

Según ha explicado el secretario de CCOO Industria en El Bierzo y representante en la mesa negociadora, Felipe Fernández Blanco, se trata de "un incentivo más vinculado al control disciplinario que a la mejora de las condiciones salariales".

En este contexto, ha señalado que durante las reuniones de negociación CCOO presentó diversas propuestas orientadas a mejorar la calidad del empleo y proteger la salud de la plantilla, entre ellas la reducción de jornada, el derecho a 16 horas anuales para el acompañamiento de familiares mayores, la inclusión de diez minutos diarios dentro del horario laboral para que las personas trabajadoras puedan retirarse la ropa contaminada con sílice, el reconocimiento del tiempo de comida como jornada efectiva y la creación de una figura de delegado provincial de prevención por sindicato.

"Ninguna de estas medidas ha sido aceptada", ha asegurado y ha precisado que en la reunión mantenida el pasado día 26 de mayo la patronal mostró su "inmovilismo" centrando el debate "exclusivamente" en el absentismo laboral y "culpabilizando a la plantilla" de las bajas médicas, "sin presentar datos ni estudios rigurosos y sin abordar ninguno de los problemas estructurales del sector".

Además, CCOO ha recordado que en el convenio anterior se incluyeron compromisos sociales como la puesta en marcha de ludotecas en el medio rural para fomentar la conciliación y el arraigo de la población joven, una medida que "nunca llegó a aplicarse" y que "ha desaparecido" del actual texto. "La falta de voluntad negociadora se manifiesta también en el rechazo frontal a cualquier medida que suponga un avance social o una mejora efectiva en las condiciones laborales", ha añadido.

En este escenario, CCOO ha considerado que este convenio "sale prácticamente gratis a la patronal" y ha reiterado que no contempla "ninguna mejora estructural", no garantiza la protección de la salud laboral, no reconoce derechos nuevos y, además, "impone retrocesos" en coberturas "esenciales".

Todo ello se plantea, según ha indicado, en un sector de alta siniestralidad y riesgo como es el de la pizarra, donde los niveles de exposición a sustancias como la sílice y las condiciones de trabajo duras y exigentes "hacen imprescindible una regulación garantista". "No vamos a firmar un acuerdo que castiga a quien enferma, empobrece a quien trabaja y deja intactos todos los abusos empresariales", ha recalcado Felipe Fernández.

"Los convenios están para mejorar la vida de quienes sostienen con su esfuerzo diario el empleo en nuestras comarcas, no para convertir la salud en una moneda de cambio", ha concluido.