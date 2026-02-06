Suspendidas temporalmente las visitas guiadas del Centro de Recepción en Las Médulas (León) por desprendimientos

Imagen de archivo de la Senda de Las Valiñas, por el circo del interior de Las Médulas (León). - FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CYL

LAS MÉDULAS (LEÓN), 6 (EUROPA PRESS)

El Consejo Comarcal del Bierzo ha suspendido hasta nuevo aviso las visitas guiadas organizadas desde el Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas, situado en la localidad leonesa de Las Médulas (Carucedo), ante la existencia de desprendimientos y por el mal estado de algunos caminos en la zona.

Se trata de una medida preventiva que responde a la obligación de garantizar la seguridad de visitantes y trabajadoras, tras detectar factores que suponen "un riesgo potencial para la integridad de las personas".

El Consejo Comarcal del Bierzo ha lamentado las molestias que esta medida "inevitable" pueda ocasionar y confía en que las administraciones competentes tomen las medidas necesarias que permitan reanudar el servicio de visitas guiadas en condiciones óptimas de seguridad.

Según ha explicado el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, la entidad ya había comunicado a la Fundación Las Médulas la existencia del problema existente por el estado de la Senda de Las Valiñas.

"Me consta que se iba a actuar con cierta celeridad", ha apuntado, aunque ha añadido que se ha adoptado la decisión de suspender temporalmente las visitas guiadas tras la publicación de un vídeo en el que se ve un desprendimiento y con el fin de asegurar que las personas que visiten el paraje "no tengan ningún tipo de problema" ni accidente.

En este contexto, ha señalado que el Consejo Comarcal está "a la espera" de que se lleven a cabo las actuaciones pertinentes en la propia Senda de Las Valiñas y todas las labores necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes.

La senda de Las Valiñas es una de las más clásicas del Monumento Natural, siendo la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano y permite al visitante adentrarse en el gran circo de la explotación aurífera romana. El paraje de Las Médulas, situado en la comarca de El Bierzo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue afectado por los incendios que arrasaron parte del territorio leonés el pasado verano.