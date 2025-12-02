SUST Junta impulsa el Laboratorio de Drones en la UBU con 718.000 euros para reforzar industria, empleo e I+D+i

BURGOS, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsará el Laboratorio de Drones ubicado en la Universidad de Burgos (UBU) con 718.000 euros -218.000 ya ejecutados más 500.000 que se va a unir a esta cantidad-, para reforzar los sectores de defensa, industria, agricultura, logística o energía, y trabajar en I+D+i.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado este martes, 2 de diciembre, este laboratorio que supone un "espacio técnico y humano" orientado a impulsar innovación y el emprendimiento "en sectores estratégicos".

Acompañada por el rector de la UBU, José Miguel García, la consejera ha precisado que este tipo de trabajo va a dar cobertura a ámbitos tan diferentes como la defensa, la industria, la agricultura, la logística o la energía, en cuyo desarrollo la tecnología de drones "juega un papel clave esencial".

Sobre la apuesta de la Junta en este centro, ha precisado que se ha invertido más de 218.000 euros en el equipamiento inicial, cantidad a la que se sumará una próxima partida de 500.000 euros destinada a investigación y creación de prototipos, tal y como ha avanzado.

Esta inversión permitirá "reforzar la industria existente y favorecer la instalación de nuevas empresas"; con alto valor añadido, además de diversificar el tejido productivo, así como permitir "otros desarrollos" y retener el talento tecnológico en la Comunidad.

El laboratorio ya está operativo y ha presentado prototipos de drones con aplicaciones en múltiples sectores. Además, opera proyectos vinculados a la industria y en tecnologías duales civiles y militares.

Entre ellos, destaca un modelo que ya ha sido presentado en el seno de la OTAN y resulta especialmente "relevante" para defensa y seguridad.

Se trata de unos prototipos que incorporan "hidrógeno verde para ganar autonomía", ha subrayado el rector de la institución académica burgalesa. En este contexto, la consejera ha detallado que también se avanza en la mejora y perfeccionamiento de otros prototipos destinados a la detección temprana de incendios forestales, con el propósito de reducir siniestros de quinta y sexta generación.

Por otro lado, García ha puesto en valor el carácter colaborativo del proyecto liberado por la UBU y abierto a otras instituciones académicas, ya que se trata de un espacio en el que se van a formar profesionales en materias como "diseño, fabricación y mantenimiento de drones".

Además, ha explicado que los convenios Incofi y Experience Plus suman 13 millones de euros para acciones encaminadas a facilitar prácticas de alumnos egresados en empresas y permiten generar "personal altamente cualificado".

Por su parte, el rector de la UBU ha explicado que la aportación inicial de 218.000 euros "ha supuesto una bola de nieve" que ha llegado hasta los 700.000 euros y ahora crece "con el medio millón adicional" anunciado por la consejera, y ha celebrado que ya trabajan en proyectos europeos y en colaboración con el tejido económico y con administraciones de toda la Comunidad.

En este sentido, ha descrito la tecnología de drones como "transversal", con aplicaciones en agricultura de precisión, seguridad civil, edificabilidad, Inteligencia Artificial o control automatizado del territorio.

Por último, ha subrayado que no existe "ninguna universidad más que tenga este tipo de unidades" públicas en la Comunidad, por lo que ha reivindicado este proyecto "novedoso y pionero".