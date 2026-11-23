Inauguración de la exposición del taller de empleo, - EUROPA PRESS

SORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El taller de empleo de costura del Ayuntamiento de Soria ha confeccionado y expuesto los trajes y los pendones que se utilizarán en los próximos desfiles del Festival de las Ánimas, la recreación de la noche de los difuntos.

La concejala de cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto a las participantes en el taller, ha asistido este lunes en la inauguración de la exposición en el Palacio de la Audiencia de Soria.

Gonzalo ha destacado el trabajo realizado por las ocho alumnas y los profesores durante los últimos nueve meses y que, alguno de ellos, acaba de finalizarse.

Asimismo, la concejala ha incidido en la calidad del trabajo, que acredita una buena formación porque "algunas participantes no sabían nada" y les ha deseado "toda la suerte del mundo" en la búsqueda de un empleo

TALLER DE COSTURA

Se trata del cuarto año consecutivo en el que se realiza este taller y el profesor Eduardo Rodrigo, ha destacado que el primer año se trabajó en los trajes de los nuevos gigantes y cabezudos, mientras que en las últimas tres ediciones se ha preparado vestuario para el desfile de Las Ánimas.

Hasta ahora se han realizado el diseño y confección de cinco de las doce familias de los linajes de Soria, trajes de mendigos, hospitalarios, y de la Corte. Asimismo, se han confeccionado los trajes de Beatriz y Alonso, protagonistas de la leyenda del Monte de las Ánima de Gustavo Adolfo Bécquer.