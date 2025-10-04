La Tartana recala este domingo en el Juan de Bravo de Segovia con la obra 'Un hilo me liga a vos' sobre mitos griegos

Archivo - Escena de 'Un hilo me liga a vos', de la Tartana. - MANUEL SILVA - LA TARTANA - Archivo

SEGOVIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Tartana recala este domingo, 5 de octubre, en el Teatro Juan de Bravo de la Diputación de Segovia con la obra 'Un hilo me liga a vos', que aborda los mitos griegos con un texto dirigido al público familiar.

La función tendrá lugar a las 19.00 horas y en ella Soraya Martínez-Santos, Juan Sebastián Cruz y la música en directo de Amara Antía Ríos invitarán a mayores y pequeños a descubrir al hombre- monstruo con la cabeza de toro, al padre que construyó unas alas para que su hijo pudiera volar o a la astuta mortal que se atrevió a retar a la misma Palas Atenea.

Desde las gradas de un teatro griego, los espectadores contemplarán a Zeus observar con estupor desde el Olimpo que nadie se acuerda de él y, acto seguido, con furia ordenar a las moiras que corten el hilo de vida de cada ser humano culpable de ese desconocimiento, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Sin embargo, éstas optarán por revelar tres historias mitológicas con la esperanza de que el público segoviano que acuda al espectáculo descubra a los mitos, con el objetivo de despertar una curiosidad que mitigue la ira del dios supremo.

Así, luces, proyecciones, poesía, música y títeres se unirán para tejer una araña que enrede a los asistentes en una misión "más sencilla de lo que creen", porque, como afirma Inés Maroto, co-directora junto a Juan Muñoz de 'Un hilo me liga a vos', "los más pequeños de la casa saben más de mitología de lo que piensan".

La obra está recomendada para mayores de cuatro años y las entradas están disponibles tanto en taquilla como en Tickentradas por un precio único de ocho euros.