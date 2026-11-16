Teatro Principal acoge 21 y 22 de noviembre las III Jornadas 'Burgos Hispana' que tratará la evangelización en América

Cartel de las Jornadas Burgos Hispana. - AYTO BURGOS

BURGOS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Polisón del Teatro Principal de la capital burgalesa acogerá los días 21 y 22 de noviembre, las III Jornadas Burgos Hispana, una iniciativa organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite y patrocinada por el Ayuntamiento quie estará dedicada a 'La evangelización hispana en América'.

El encuentro propone un recorrido por distintos episodios, protagonistas y aportaciones de la presencia española en América, a través de un programa que combina conferencias, cinefórum, música y danzas colombinas.

La iniciativa pretende acercar al público diferentes aspectos de la historia compartida entre España y América, desde una perspectiva histórica y cultural.

La programación comenzará el sábado 21 de noviembre con la presentación de las jornadas a cargo de María del Carmen Sanz Pascual, coordinadora de Héroes de Cavite en Burgos. A continuación, a las 11:15 horas, Marta Eva Castellanos, licenciada en Geografía e Historia y restauradora de Patrimonio, ofrecerá una conferencia sobre Fray Bernardino de Sahagún.

A las 12:15 horas será el turno del sacerdote Saturnino López Santidrián, profesor de Teología en la Facultad de Teología de Burgos, lingüista y catedrático, que abordará 'Burgos y los primeros misioneros dominicos del Nuevo Mundo 1492/1592'.

La actividad se retomará por la tarde, a las 16:15 horas, con un cinefórum en torno a la proyección de 'We the Hispanos', que contará con la participación de José Luis López Linares, Adelaida Sagarra y Julio José Henche. El programa continuará a las 18:45 horas con la intervención de Julio José Henche Morillas, abogado y escritor especializado en Derecho Histórico, que analizará 'Las Leyes de Burgos, antecedente del Derecho Internacional y Derechos Humanos'.

A las 19:30 horas, Mercedes Temboury, doctora en Historia Moderna, impartirá la conferencia 'Forjadores del Imperio' y la jornada concluirá a las 20:30 horas con una exhibición de danzas colombinas.

El domingo 22 de noviembre, a las 11 horas, Adelaida Sagarra, doctora en Historia de América y profesora titular de esta especialidad en la Universidad de Burgos, ofrecerá la conferencia 'Andrés de Olmos. Un burgalés en la primera evangelización mexicana'.

La programación finalizará con una actuación de mariachis a las 12 horas, como celebración de la Hispanidad, y la clausura de las jornadas, prevista para las 13 horas. Todas las actividades contarán con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.