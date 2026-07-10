Tellado asegura que el PSOE está a "dos autos judiciales" de cambiar el logo de Ferraz por un 'compro oro'

1103469.1.260.149.20260710212135 El Secretario General Del PP, Miguel Tellado, En El XVI Congreso Nacional De Nuevas Generaciones Del Partido Popular Que Se Celebra En Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra las "cloacas" del PSOE y ha aseguado que el partido está a "dos autos judiciales" de cambiar el logo de su sede en Ferraz para poner 'compro oro'", al tiempo que ha ironizado con los problemas ferroviarios que atraviesa el país fruto de la "degradación" del Gobierno, al afirmar que los retrasos ferroviarios pueden deberse a que "algún socialista ande robando cobre".

De esta forma se ha expresado el líder 'popular' durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular que se celebra en Valladolid, un acto donde ha arropado a la presidenta saliente de NNGG de España, Beatriz Fanjul, y ha tenido lugar el discurso de la presentación de la candidatura de Ignacio Dancausa.

Tellado ha centrado buena parte de su intervención en cargar contra el Ejcutivo que lidera el socialista Pedro Sánchez y la situación judicial que afecta al PSOE, al sostener que el Ejecutivo atraviesa una etapa marcada por la "corrupción".

En este contexto, el dirigente 'popular' ha afirmado que el PSOE "está a dos autos judiciales de cambiar el logo de su sede en Ferraz y donde pone PSOE poner 'compro oro'", en alusión a las investigaciones judiciales que afectan a antiguos cargos y colaboradores del partido.

Asimismo, ha acusado al PSOE de haber creado una "cloaca" para "extorsionar a servidores públicos" y ha citado, entre otros, a Leire Díez, Santos Cerdán y Juanma Serrano, este último, según ha señalado, "otro íntimo de Sánchez" que, ha añadido, "desde hoy ya está imputado".

Tellado ha asegurado que el presidente del Gobierno alegará también en este caso que desconocía la actuación de Serrano, al igual que, según ha recordado, hizo con otros dirigentes socialistas investigados. "No queda nadie limpio, porque el que lo mancha todo es el propio Sánchez", ha expresado.

El secretario general del PP ha afirmado además que "hace días que en el PSOE los imputados superan a los diputados" y ha añadido que, "al ritmo que van, puede que pronto también sean más imputados que militantes".

En otro de los puntos de su intervención, Tellado ha ironizado con las incidencias ferroviarias registradas en el país fruto de la "degradación" del Gobierno y ha asegurado que "los problemas de los trenes pueden ser fruto de que algún socialista ande robando cobre". "A nadie le extrañaría ya, visto lo visto", ha apostillado.

También ha sostenido que España lleva "ocho años sufriendo un Gobierno desastroso" que, a su juicio, "ha robado el dinero público, la independencia de las instituciones, la convivencia y la separación de poderes", además de "las oportunidades de futuro de los jóvenes".

En este sentido, ha considerado que la juventud española tiene actualmente "las cosas mucho peor que hace ocho años" y ha atribuido al Ejecutivo central el incremento del precio de la vivienda, la precariedad laboral y el retraso en la emancipación de los jóvenes.

Por ello, ha defendido que los jóvenes del PP representan una nueva generación del cambio que ha dicho "basta ya" y que está llamada a liderar un cambio político en España. "La única forma de cambiar las cosas es implicándose", ha señalado.

Durante su discurso también ha reivindicado la figura de Miguel Ángel Blanco, coincidiendo con el aniversario de su secuestro y asesinato por la banda terrorista ETA, y ha celebrado el anuncio del que será el nuevo presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, de recuperar la Escuela Miguel Ángel Blanco dentro de la organización juvenil.

Asimismo, ha cargado contra los acuerdos del Gobierno con EH Bildu y ha asegurado que le "da asco" ver al presidente del Gobierno estrechar la mano de dirigentes de la formación abertzale, al tiempo que ha defendido que un futuro Gobierno del PP servirá para "dejar atrás" esa etapa.

En clave interna, Tellado ha felicitado a Beatriz Fanjul por su gestión al frente de Nuevas Generaciones y le ha pedido que se incorpore a su equipo en la Secretaría General del Partido Popular. "No acepto un no por respuesta", ha afirmado.

También ha mostrado su respaldo al nuevo presidente de la organización juvenil, Ignacio Dancausa, de quien ha destacado que es "un líder nato" y ha confiado en que mantenga a Nuevas Generaciones como "la mejor organización político juvenil de España".

En la misma línea, Tellado ha animado a los jóvenes del PP a implicarse en la vida política y a convertir Nuevas Generaciones en "la casa común" de todos los jóvenes comprometidos con España. "La victoria de vuestra generación va a ser la victoria del Partido Popular y la victoria de toda España", ha concluido.

"FARO INMORAL"

En otro orden de cosas, Tellado también ha dirigido sus críticas contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de actuar como un supuesto "mediador de buena voluntad". "Solo le ha faltado robar en el metro y no lo ha hecho porque no va en metro", ha afirmado durante su intervención.

El secretario general del PP ha ironizado con que Zapatero era presentado como "el Gandhi español" y ha sostenido que "ya se sabe ahora a lo que se había dedicado durante todo este tiempo", en referencia a las informaciones que, según ha asegurado, afectan al expresidente.

En este contexto, Tellado ha incluido a Zapatero dentro de sus críticas al Gobierno y al PSOE y ha pedido "pasar de una vez la página de la decadencia y la corrupción del sanchismo y de ese faro inmoral, José Luis Rodríguez Zapatero", al que ha responsabilizado de formar parte de esa etapa política.