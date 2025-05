Tellado emplaza a Mañueco a "revalidar el Gobierno" en CyL: "cada vez que conocemos encuestas no paramos de subir"

ÁVILA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha emplazado al presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a "revalidar" su Gobierno en las próximas elecciones autonómicas, al tiempo que ha felicitado al dirigente autonómico porque la formación "no para de subir en las encuestas".

Así lo ha señalado durante su participación en la clausura del acto 'En defensa de la igualdad y la democracia', que se ha celebrado en Ávila, y en el que también ha participado el propio Mañueco además de diputados nacionales como Cayetana Álvarez de Toledo, Sergio Sayas y José Antonio Bermúdez de Castro presentes en una mesa redonda.

Durante su intervención, Tellado ha insistido en que hay que "revalidar" el Gobierno en Castilla y León. "Yo estoy seguro de que eso va a suceder. Cada vez que conocemos nuevas encuestas en Castilla y León no paramos de subir y eso es la mejor señal y tenemos que darle también a España una alternativa al desgobierno que ha representado el sanchismo", ha apelado.

El portavoz 'popular' ha lamentado las "muchas asignaturas pendientes" que, a su juicio, el Gobierno central tiene con "Ávila y Castilla y León". De ahí que haya recordado que la próxima semana pedirán en el Congreso que se apruebe el Plan Director del Corredor Atlántico Ferroviario en la Comunidad. "Un plan que deberá detallar las inversiones en cada provincia, el presupuesto y un cronograma de actuaciones que deberá consensuarse con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, con el Gobierno del Presidente Mañueco", ha detallado.

En este punto, ha criticado también que el PSOE haya renunciado en Ávila a proyectos como la sede del Prado en el Palacio de las Águilas, la rehabilitación de la Plaza Adolfo Suárez, el nuevo tramo visitable de la muralla o el abastecimiento de agua de la capital a través de la Presa de las Cogotas. "Sánchez no solo tiene Ávila en riesgo de corte de suministro eléctrico, como toda España, sino también en riesgo para el suministro hidráulico", ha abundado.

Al hilo de estas palabras, ha hecho referencia a la "desconexión" que también sufren las infraestructuras en la provincia. "Y ese es un caballo de batalla que lleva vuestro compañero Héctor Palencia enfrentándose al inefable Óscar Puente", ha continuado para referirse a las "86 paradas" que, según sus palabras, quería "quitar" a municipios abulenses y que rechazó el Congreso "gracias al PP" y a una iniciativa que "elaboró Héctor Palencia" --diputado del PP por Ávila--.

"Ahora lo que hace falta es que el Gobierno escuche lo que ha decidido el Congreso. Por tren y dentro de la provincia el PSOE recorta en las estaciones como acaba de hacer quitando el personal de la de Arévalo. Por tren a Madrid, no solo es que no hay AVE, sino que el PSOE ha reducido las frecuencias y también la velocidad. Por carretera a Madrid el PSOE ha prorrogado el peaje más caro de todas las provincias limítrofes. Y por carretera a Valladolid el ministro Puente ha decidido descartar la conexión por autovía a pesar de haberla exigido el Congreso a propuesta también del Partido Popular. Yo quiero deciros en nombre del Grupo Parlamentario Popular que no lo vamos a permitir", ha zanjado.