La temporada de Artes Escénicas del Auditorio de León baja el telón este viernes con lleno total

La temporada de Artes Escénicas del Auditorio de León baja el telón este viernes con la propuesta de danza contemporánea 'Daydreams: Ensoñaciones para 3 bailarinas bien despiertas'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León del primer semestre del año bajará el telón este viernes tras acoger 24 espectáculos en 35 funciones de teatro, danza y circo para público familiar y adulto con un éxito de público traducido en lleno total.

La programación, diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultura del Ayuntamiento de León, ha acercado a la capital leonesa a 20 compañías y un amplio elenco de actores de reconocido prestigio en el panorama nacional con una variada oferta de teatro, circo y danza.

La temporada se cerrará este viernes con la propuesta de danza contemporánea 'Daydreams: Ensoñaciones para 3 bailarinas bien despiertas' a las 20.30 horas, de la compañía Ballet Contemporáneo de Burgos - Cidanz Producciones.

Bajo la dirección de Sara Sáiz y con la dramaturgia a cargo de Francisco Negro, 'Daydreams' es un espectáculo de danza que reivindica asumir lo femenino como una sensibilidad necesaria para mejorar el mundo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Sobre el escenario estarán las bailarinas Sara Sáiz, Leticia Bernardo y Alejandra Miñón y el espectáculo consta de varias coreografías, cada una con una historia argumental, inspiradas y ligadas a la singularidad de lo femenino y al empoderamiento de la mujer.

Cada coreografía asume un espacio sonoro con una o varias músicas que sirven al propósito de ilustrar cada una de las historias por medio de estilos dancísticos diversos. El precio de las entradas es de seis euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

En el espectáculo, incluido en la Red de Teatros de Castilla y León, se presentan diversas coreografías en las que se reflejan situaciones cotidianas de cualquier mujer desde una óptica empática y genuina, con las que se pretende fomentar la reflexión sobre el empoderamiento de las mujeres. La obra es conmovedora y sorpresiva, cómplice con el espectador, con un fino sentido del humor y no elude tabús ni pone veto a la provocación; no busca la guerra de sexos, sino la conciliación.