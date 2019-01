Temprano reclama planes industriales por sectores, una transición "justa" y las 35 horas

Publicado 07/01/2019 12:01:34 CET

Reivindica acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres, abordar las pensiones o luchar contra la violencia de género

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha reclamado planes industriales que tengan un carácter sectorial y no provincial, la negociación de una transición "justa", las 35 horas para los empleados públicos y el desarrollo de la negociación colectiva.

Temprano, en declaraciones a Europa Press, ha reivindicado estas y otras cuestiones de cara a este nuevo año, en el que considera que los políticos deberían dar respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos.

En concreto, el líder de UGT en Castilla y León ha criticado que en la Comunidad no se avance en cohesión territorial, algo que demandan "desde el primer día" porque la diferencia entre las provincias que más avanzan como Burgos Valladolid o Palencia cada vez es mayor con las que menos lo hacen, caso de León, Ávila o Zamora.

"En lugar de cohesión territorial hay descohesión y muchas personas que no confían en la labor de la Junta", ha señalado Faustino Temprano, quien considera que para solucionar este problema deberían de elaborarse planes industriales sectoriales y no por provincias, ya que habría nueve diferentes, pero después habría que desarrollarlos por comarcas y a su juicio no solucionan el problema de la cohesión territorial.

Por ello, ha reclamado planes industriales por sectores y, una vez que se determinen sobre cuáles se elaboran, se decida si se aplican sobre una o más estructuras territoriales que, ha aclarado, pueden coincidir con una o varias provincias o comarcas. Además, ha advertido de que es necesario presupuestos especiales para la cohesión territorial y cumplir así con lo que dice el Estatuto de Autonomía.

Temprano ha asegurado que han hecho llegar esta petición a la Administración, aunque ha reconocido que los planes que ha habido hasta el momento han venido determinados por casos concretos como las cuencas mineras, que afecta a León y Palencia, determinados por dar una solución ante el cierre de la minería; o el de Soria, como consecuencia de la despoblación y porque es la única provincia que cumple con las ratio de la Unión Europea para trabajar esta cuestión.

Sin embargo, ha advertido de que ahora se han "encontrado" con que se habla de un plan industrial para la comarca de Benavente (Zamora), algo que le parece "bien" pero a la vez cree que hay que "avanzar mucho más"