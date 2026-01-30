Termina el plazo para las coaliciones sin acuerdo entre IU y Podemos, que concurrirán por separado como en Aragón

El coordinador de IU Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, (segundo por la derecha) en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 30 de enero, concluye el plazo para registrar coaliciones para concurrir de forma conjunta a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León sin acuerdo final entre Izquierda Unida y Podemos que, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, en esta ocasión concurrirán por separado a la cita con las urnas en la Comunidad.

De este modo, IU y Podemos repetirán en Castilla y León la división que también ha llevado a las dos formaciones a concurrir por separado a las elecciones del 8 de febrero en Aragón, mientras que Extremadura sí consiguieron conformar ir en la misma papeleta para los comicios del pasado 21 de diciembre.

IU y Podemos han celebrado las últimas reuniones para buscar un acuerdo por videoconferencia y por teléfono en la tarde del martes, 27 de enero, y en la jornada del miércoles, día 28, cuando la coalición de izquierdas ratificó a última hora con un 88 por ciento de los votos el acuerdo en el que trabajaba desde hace tiempo con Sumar y Verdes Equo para concurrir juntos a los comicios en Castilla y León.

De hecho, Juan Gascón fue elegido el 9 de diciembre como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo y el pasado 11 de enero las bases y militancia de IU ratificaron con un 77,9 por ciento de los votos a favor la coalición con Movimiento Sumar y Verdes Equo si bien dejaban abierta la posibilidad a la incorporación de Podemos.

Dos días después, el 13 de enero, Podemos Castilla y León y Alianza Verde anunciaron su decisión de concurrir en coalición a las elecciones autonómicas con el coordinador de los morados, Miguel Ángel Llamas, como candidato.

No obstante, al largo de este tiempo tanto IU como Podemos han manifestado su voluntad de reeditar el acuerdo que alcanzaron para las elecciones del 13 de febrero de 2022 cuando concurrieron juntos con un reparte de circunscripciones: los morados encabezaron las listas provinciales de Valladolid, León, Salamanca, Soria y Zamora, mientras que IU encabezó las listas de Burgos, Ávila, Palencia y Segovia --Podemos contó con cinco primeros puestos e IU con cuatro--.

Aquella candidatura bajo el nombre 'Unidas-Podemos' logró el único procurador que consiguieron en los últimos comicios y que sacaron por la provincia de Valladolid por la que se presentó Pablo Fernández, de Podemos, que ahora como secretario de Organización ha negociado directamente la posibilidad de reeditar el pacto.

Sin embargo, en esta ocasión el reparto de los cabezas de lista en cada una de las nueve provincias, especialmente Valladolid, ha separado a IU y a Podemos que exigieron que Sumar no estuviese en la candidatura conjunta, a lo que no ha accedido en ningún momento Izquierda Unida.

Tras conocer la ratificación de la Coordinadora de IU de la coalición con Sumar y con Verdes Equo, el líder de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas insistió en que trabajaría para lograr una coalición "lo más amplia posible" y aceptó no liderar la candidatura de la provincia de Valladolid, si bien consideró de "justicia" que fuese liderada por la formación 'morada' "porque ha hecho unas primarias", un trámite que reprocha por ausencia a IU.

Por su parte, Juan Gascón ha insistido este mismo viernes en que Podemos exigía "premisas imposibles" para confluir en una candidatura de unidad que, según ha aseverado, su formación ha intentado alcanzar "con todas sus fuerzas, al "límite de sus posibilidades" y para lo que se han "estrujado" los plazos.

Se da la circunstancia de que IU y Podemos han organizado sendos actos este fin de semana en Valladolid, los primeros con una Conferencia Interparlamentaria el viernes y el sábado y los segundos con una jornada titulada 'Retos en el medio rural. Territorios para vivir'.