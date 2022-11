'The Charlatans' ofrecerá en el Purple Weekend de León el único de sus conciertos en España

LEÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo tercera edición del Purple Weekend Estrella Galicia contará con un concierto exclusivo de unos de los míticos grupos ingleses de referencia mundial. The Charlatans sólo ofrecerá su directo en España el sábado 10 de diciembre en el Palacio de Exposiciones de León.

Los propios componentes del grupo, que "están muy ilusionados" por participar en el más importante festival mod español, que "conocen desde hace tiempo y por ello están deseando venir" a una de las citas sixties "más importantes también de Europa", han informado fuentes del Purple Weekend en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

The Charlatans es una banda formada en 1989 en Birmingham, Reino Unido. Es una de las bandas míticas de la denominada corriente 'Madchester' con la fuerza de Tim Burgess como vocalista, junto a Mark Collins a la guitarra y Martin Blunt en el bajo que hacen disfrutar al público como pocos encima del escenario.

En 1990 el primer single de The Charlatans, 'The Only One I Know', causó conmoción en la escena musical británica y colocó al joven grupo de Birmingham en la primera división del sonido indie junto a Stone Roses, Happy Mondays y Oasis.

Desde entonces, la banda liderada por el carismático Tim Burgess ha desarrollado una carrera en la que destacan sus directos en los que se pueden rastrear influencias folk de los sesenta, de los grandes maestros del órgano Hammond, ecos del sonido 'Madchester' y de la mejor música de baile de todos los tiempos, con 'North Country Boy', 'Crashin' In', 'Weirdo', 'Try Again Today', entre otros.

The Charlatans es una de las mejores bandas de todos los tiempos, en exclusiva para el Purple Weekend el sábado 10 de diciembre, en el Palacio de Exposiciones de León a partir de las 20.00 horas. Además vendrán teloneados por otros dos conjuntos de renombre: primero The Warmbabies y justo antes The Speedways. Un "cartel imprescindible y único", con entradas a 40 euros en preventa si no se ha comprado el abono de 70 euros, aún en preventa para todo el Festival.

El jueves 8 el cartel de los conciertos principales tendrá a The Laser Society, The Small Fakers y Corduroy, mientras que el viernes 9 se compondrá con The Hurricanes, Octubre y The Fleshtones y las entradas por jornada (sin abono) serán 30 euros.

El festival se celebrará entre el 8 y el 11 de diciembre y los abonos continúan a la venta anticipada en Marca Entradas y WeGow para todos los conciertos en el Palacio de Exposiciones.