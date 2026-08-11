Toda CyL estará mañana en alerta por calor con aviso naranja en el norte de Burgos y Treviño con máximas de hasta 39ºC - AEMET

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 12 de agosto, avisos por temperaturas máximas en Castilla y León, con nivel de peligro importante (aviso naranja) en el norte de Burgos y en el Condado de Treviño, donde se esperan hasta 39 grados.

Los avisos en estas dos zonas estarán activos entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. En ambos casos, la temperatura máxima prevista alcanza los 39 grados.

Asimismo, Aemet ha establecido avisos de nivel de peligro bajo en distintas zonas de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Entre las temperaturas máximas previstas en estas áreas destacan los 38 grados del sur de Ávila y los 37 grados de las mesetas de Salamanca, Valladolid y Zamora.

La previsión para la Comunidad apunta a cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en el extremo nororiental y alguna nube de evolución diurna de escaso desarrollo en zonas de montaña del norte y oeste.

Las temperaturas estarán en ligero ascenso y el viento soplará en régimen de brisas, flojo, con algún intervalo moderado.

En las capitales de provincia, las máximas oscilarán entre los 35 grados de Ávila y los 38 de Valladolid y Zamora, mientras que Burgos y Palencia alcanzarán los 37 grados; León, Segovia y Soria, 36; y Salamanca, 37 grados.

Las mínimas se situarán entre los 16 grados de León y Salamanca y los 20 de Segovia.