Todas las categorías profesionales del Sacyl cobrarán los sábados con retroactividad desde el 1 de enero de 2024

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha dado el visto bueno este viernes a la ampliación del cobro de los sábados a todas las categorías profesionales con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

Según informa CCOO a través de un comunicado, el acuerdo "pone fin a una de las demandas" de la organización, si bien matiza que "mantienen las diferencias en las cantidades ofertadas por Sacyl".

"CCOO no va a renunciar a seguir insistiendo en su propuesta de que el esfuerzo de trabajar un sábado es equiparable a un domingo o festivo y se abone en la misma cuantía para todo el personal. Seguiremos reclamando este cobro para el personal en turno nocturno, atención primaria y emergencias", añaden.

Para el sindicato, esta "victoria" llega por "la movilización y la firmeza" de CCOO, que ha liderado la demanda "frente a una administración que pretendía beneficiar a sindicatos corporativos".

Por otra parte, ha vuelto a exigir la resolución "inmediata" de todos los procesos selectivos pendientes, dado que muchos profesionales siguen sin saber "cuál será su futuro laboral".

"La falta de avances en este sentido genera una incertidumbre injustificable para las plantillas y para la estabilidad del empleo público", han añadido para indicar que la Administración ha abierto el proceso de alegaciones a la plantilla orgánica que será debatida y votada en la próxima Mesa Sectorial.

Desde CCOO advierten de que el documento actual es "parcial e insuficiente" para ofrecer soluciones estructurales "que garanticen la calidad asistencial y cubran las necesidades de personal y han solicitado más información".

Además, el 30 de octubre se iniciarán los trabajos de bolsas de empleo y de carrera profesional, donde CCOO pretende "mejorar la agilidad y el acceso a las mismas", si bien recuerda que "este compromiso acumula un retraso de más de dos años".

"Este logro demuestra que luchar sirve, que el sindicalismo transforma y que es necesario para defender los derechos de todas y todos los trabajadores", concluyen desde la Federación de Sanidad de CCOO Castilla y León.

"El sindicato exige que se ponga fin al favoritismo hacia organizaciones que sólo responden a intereses parciales y elevan los conflictos laborales, los riesgos psicosociales y degenera la respuesta asistencial y las negociaciones se produzcan en los órganos de negociación correspondientes", finalizan.