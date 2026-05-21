La toma de posesión de Garcés como rectora de la UVA se hará de forma "ágil y eficaz", pero depende de "procedimientos"

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La toma de posesión de Pilar Garcés como nueva rectora de la Universidad de Valladolid (UVA) se hará de forma "ágil y eficaz" pero su fecha se desconoce por el momento al estar pendiente de "procedimientos" de la Administración autonómica.

"Ayer la Junta Electoral proclamó definitivos los resultados y se ha remitido al Gobierno autonómico. Ahora hay que seguir esos mismos procedimientos, tiene que aprobarse con parte del Consejo de Gobierno y luego nos tiene que dar fecha para la toma de posesión", ha avanzado el rector en funciones Antonio Largo en rueda de prensa en la que se ha presentado la oferta educativa de la institución para el próximo curso.

Lo que sí ha garantizado es que sea "una transición ágil y sobre todo eficaz", para explicar que esos tiempos no dependen de la conformación del gobierno, que está en funciones en la actualidad.

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