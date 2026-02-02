Toman posesión los primeros cuatro de los 13 agentes de la convocatoria de 2025 de la Policía Municipal de Valladolid

Toma de posesión de cuatro nuevos agentes de la Policía Municipal de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido este lunes el acto de toma de posesión de cuatro nuevos agentes de la Policía Municipal que forman parte de la convocatoria de la oferta de empleo público de 2025, formada por un total de 13 funcionarios, ya que los otros nueve se encuentran actualmente en el curso de formación.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha presidido el acto, acompañado por el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, y en presencia también del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y de la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González Calleja.

Estos cuatro nuevos policías, dos varones y dos mujeres, se incorporan ya al servicio dado que ya contaban con la condición de agentes y formaban parte de los cuerpos locales de Medina del Campo, en el caso de Jaime Rodríguez y Nuria Ulloa, y de La Cistérniga, como son Roberto Velázquez y Vanesa García.

Por dicho motivo no han tenido que seguir el curso de formación en el que actualmente se encuentran los otros nueve integrantes de la provisión de 13 plazas de agente de la Policía Municipal. Esta convocatoria fue aprobada en julio de 2025 y publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial del Estado.

Esos otros nueve uniformados se incorporarán al cuerpo próximamente, tras finalizar la formación correspondiente.

El alcalde ha dado la bienvenida a los cuatro nuevos agentes, de quienes ha destacado que ya tienen "interiorizada" la realidad del servicio policial, pues han prestado funciones en dos municipios de la provincia.

El regidor ha subrayado que los agentes de la Policía Municipal son "marca ciudad" porque el ciudadano cuando les ve cerca o cuando realizan determinados servicios a pie "se siente respaldado" y, viceversa, cuando los agentes tienen "esa sensación" también se ven respaldados.

Entre las funciones en opinión de Carnero más "importantes" en la actualidad, además "del devenir diario de la seguridad y el tráfico", son las de "agente tutor" en los entornos escolares para la protección de "los más pequeños", la lucha contra "la lacra que supone la violencia de género"; o "una labor fundamental" como considera a la policía de barrio, es decir, "de proximidad".

El alcalde ha finalizado con una felicitación a los nuevos agentes por su esfuerzo y les ha agradecido elegir Valladolid para continuar con su carrera profesional. Además, ha tenido palabras para sus familiares ya que "tienen que sufrir lo que es, en momentos determinados, la prestación de un servicio mas allá de lo ordinario".