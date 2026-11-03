Tomás de Mercado, figura de la Escuela de Salamanca, ya cuenta con su vítor en la USAL

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado (c), junto al alcalde de Salamanca. Carlos García Carbayo (i) descubren el vítor dedicado a Tomás de Mercado. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca ha rendido este martes homenaje a Tomás de Mercado, una de las figuras más relevantes del pensamiento económico del siglo XVI, con el descubrimiento de su vítor y una jornada de actividades organizada en el marco del V Centenario de la Escuela de Salamanca para reconocer la contribución de este pensador al desarrollo de la ciencia económica y reivindicar la vigencia de sus aportaciones.

Los actos han comenzado con el descubrimiento por parte del rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, del vítor dedicado a Tomás de Mercado en la entrada del edificio FES de la Facultad de Economía y Empresa.

En el acto ha estado acompañado por el secretario general de la USAL, Alfredo Ávila de la Torre; la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Gustavo Lannelongue; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López.

Este reconocimiento incorpora de forma permanente la figura del pensador a la memoria institucional de la Facultad. Un recordatorio para los estudiantes de que "la tarea de comprender el mundo económico es inseparable del deber moral de mejorarlo", ha señalado el rector. "En un momento histórico donde los desafíos globales exigen conciliar la innovación y el desarrollo con la sostenibilidad, el rigor técnico y la equidad, recordar a Tomás de Mercado es recordar el ADN de nuestros estudios", ha asegurado Corchado.

Posteriormente, se ha inaugurado en la planta baja del edificio la exposición 'Homenaje a Tomás de Mercado', dedicada a su figura y a sus principales contribuciones al pensamiento económico. La muestra ofrece un recorrido por su legado intelectual y su vinculación con la Escuela de Salamanca, poniendo de relieve la importancia de sus reflexiones sobre el funcionamiento de los mercados y las relaciones comerciales.

La jornada se completa con una conferencia del profesor David Edgerton, del King's College London, reconocido historiador especializado en historia de la ciencia y la tecnología.

Bajo el título 'Entrando en la oculta morada de la producción: Repensar las revoluciones industriales partiendo de la Escuela de Salamanca', Edgerton aborda las transformaciones económicas e industriales desde una perspectiva histórica, tomando como punto de partida el legado intelectual de la Escuela de Salamanca.

La jornada ha incluido una actividad educativa dirigida a estudiantes de cuarto de Educación Primaria del Colegio Campo Charro. Bajo el título 'Pequeños mercaderes. Descubriendo el mercado de Tomás', los escolares han participado en la recreación de un mercado histórico en el Salón de Grados del edificio FES.

La iniciativa ha permitido acercar a los más jóvenes, de manera didáctica y participativa, el funcionamiento del comercio en tiempos de Tomás de Mercado, lo que contribuye a divulgar la historia económica y el legado de la Escuela de Salamanca entre las nuevas generaciones.

Tomás de Mercado, patrón de la Facultad de Economía y Empresa, constituye una referencia fundamental en la historia del pensamiento económico. Sus reflexiones sobre la actividad mercantil, desarrolladas en un contexto de expansión del comercio internacional durante el siglo XVI, han abordado cuestiones que ocupan aún hoy en día un lugar central en el análisis económico contemporáneo.

Con esta jornada, la Facultad de Economía y Empresa se suma a la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, y reivindica el papel de la Universidad de Salamanca en la historia del pensamiento económico y la actualidad de las cuestiones abordadas por sus pensadores hace cinco siglos.