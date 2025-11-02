La Torre de los Anaya de Salamanca acogerá el miércoles la presentación de 'Bitácora. Una aventura oceanográfica'

SALAMANCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Torre de los Anaya acogerá el próximo miércoles, 5 de noviembre, la presentación de 'Bitácora. Una aventura oceanográfica', una publicación de la investigadora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Salamanca (IRNASA-CSIC) Blanca Ausín y del ilustrador Noah Schamuells.

Este diario de bitácora en forma de cómic cuenta las aventuras de una tripulación científica a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef, de la flota oceanográfica española del CSIC, con la única una misión de recoger partículas microscópicas del océano y ayudarlas a contar sus historias, según ha informado el consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Coralina Maris, una reputada oceanógrafa, invita a Noah Schtone, afamado divulgador científico y geólogo, a unirse a su tripulación como grumete en su siguiente campaña oceanográfica.

A pesar de su miedo al mar abierto, Noah se embarcará en esta aventura para vivir en primera persona cómo se organiza y realiza una campaña oceanográfica, cómo es dormir en un camarote ruidoso y cómo se cogen muestras de agua y sedimentos marinos en un barco en constante movimiento.

Durante este "épico" viaje, Coralina Maris le transmitirá su pasión por la oceanografía, y no dejará pasar la ocasión de explicarle los principios básicos y conceptos clave de esta ciencia que cualquier grumete debe conocer.

Noah recorrerá cada rincón del buque y entrevistará a cada persona, y seguirá de cerca todos los movimientos de la tripulación científica y técnica, con el único objetivo de narrar e ilustrar esta peculiar travesía científica por el Océano Atlántico a todos aquellos que seguís en tierra firme.

Esta presentación forma parte de las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC. El acto dará comienzo a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.