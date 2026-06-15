Un total de 162 personas que estaba en lista de espera de dependencia falleció en CyL hasta mayo

Gráfico de personas fallecidas en lista de espera. - OBSERVATORIO DEPENDENCIA

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 162 personas ha fallecido en Castilla y León en las listas de espera de la dependencia durante los primeros cinco meses de 2026, según se desprende del informe del Observatorio Estatal para la Dependencia publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad).

En España perdieron la vida en esta situación 13.503 personas, de las que 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho, una situación similar a la que se ha vivido en la Comunidad, donde, de los 162 fallecidos, 146 estaban esperando a ser valoradas y 16 a recibir la prestación.

Por autonomías, Castilla y León es de las que menos óbitos registra en estas circunstancias. Casi la mitad (49 por ciento) se concentran en Cataluña (4.342) y Andalucía (2.204). A la cola, la Comunidad con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (34).

La lista de espera, según apunta el observatorio, se ha reducido paulatinamente desde el "cénit que supuso la entrada en el sistema de las personas dependientes de grado I en julio de 2015". En aquel momento la lista de espera (personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación) se elevó a 442.000 personas.

Desde entonces, y hasta final de 2024, se ha ido reduciendo progresivamente. "Sin embargo, 2026 está suponiendo un cambio en la tendencia, como dijimos anteriormente, 7.293 personas más que a comienzo del año están esperando algún procedimiento de la dependencia, sumando un total de 265.460 personas", añade la información consultada por Europa Press.

Así, en estos cinco meses de 2026, la lista de espera aumentó un 2,7 por ciento en toda España. El Observatorio tacha de "preocupante" la evolución de tres Comunidades: Cantabria (+106,8 por ciento), Madrid (+42,6 por ciento) y Castilla - La Mancha (+26,9 por ciento).

Castilla y León, por su parte, se encuentra en el otro extremo con una reducción de un 11,4 por ciento, solo por detrás de Canarias (-20,7 por ciento), Ceuta y Melilla (-20,6 por ciento) y Navarra (-20,5 por ciento).

En este contexto, casi el 67 por ciento de las personas que se encuentran en lista de espera están en cuatro comunidades: Cataluña (80.827 personas), Andalucía (49.513), C. Valenciana (28.808) y Canarias (17.457). En Castilla y León, la cifra asciende a 7.669 personas.

En relación con el número de solicitantes, el 11,5 por ciento de las personas estarían esperando algún tipo de trámite en el conjunto nacional. Canarias (20,4 por ciento), Cataluña (18,8 por ciento) y Murcia (18,3 por ciento) son las Comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,3 por ciento), Navarra (2,3 por ciento) y Galicia (1,3 por ciento) son las Comunidades que menor porcentaje de personas esperando tienen.

Por otra parte, las personas con derecho a prestación han aumentado en este periodo en todo el terriotorio nacional un tres por ciento; con Cantabria a la cabeza (+12,3 por ciento), seguida de Canarias (+9,1 por ciento). Por el contrario, en Navarra (-2,1 por ciento), Castilla y León (-0,9 por ciento), Extremadura (-0,5 por ciento) y País Vasco (-0,4 por ciento) se reducen el número de personas con derecho a la misma.

Por otro lado, el documento señala que Castilla y León se posiciona como una de las autonomías con menor porcentaje de desatención del país, ya que solo el 4,3 por ciento de los solicitantes se encuentra a la espera de algún tipo de trámite administrativo. Este indicador sitúa a la Comunidad en una posición favorable frente a Canarias, Cataluña y la Región de Murcia, que superan el 18 por ciento de personas en lista de espera, aunque por detrás de Navarra y Galicia.

MENOS TIEMPO DE ESPERA

Castilla y León, además, sigue siendo una de las autonomías con menor tiempo medio de espera. Hasta mayo de 2026 se ha situado en 119 días, solo superada por Ceuta, con 86 y muy lejos de Murcia, que, con 552 días, es la que mayor demora presenta. No obstante, esta espera media ha subido en seis días en la Comunidad, con respecto al mismo periodo del pasado año.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis Comunidades y Ceuta (86) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171). En mayo de 2026 el tiempo medio en España fue de 320 días.

Finalmente, el Observatorio recuerda que Castilla y León forma parte del grupo de comunidades autónomas, junto a Andalucía, País Vasco y la Comunidad de Madrid, que simplifican el procedimiento de la dependencia en una sola resolución administrativa que unifica el grado y la prestación correspondiente, evitando los dos procesos encadenados que aplican la mayoría de los territorios.