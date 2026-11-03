Un total de 18 trabajos fin de máster en Ingeniería Agronómica optan al II Premio Agraria

Archivo - Feria de Valladolid y los Ingenieros Agrónomos abren la convocatoria del II Premio Agraria - FERIA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 trabajos fin de máster en Ingeniería Agronómica optan a la segunda edición del Premio Agraria, una iniciativa convocada conjuntamente por la Feria de Valladolid y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (CGCOIA) que contempla una dotación económica global de 2.750 euros.

Según ha informado la entidad cameral en un comunicado recogido por Europa Press, la entrega de los galardones se celebrará el miércoles 27 de enero en el marco de la bienal de maquinaria agrícola Agraria.

El certamen busca reconocer el "esfuerzo innovador" de los estudiantes, "favorecer" su encuentro con el sector empresarial y "visibilizar" propuestas para el desarrollo agrario.

El jurado valorará aspectos como las nuevas estrategias de desarrollo agrario, la innovación tecnológica aplicable a procesos productivos e infraestructuras, así como la originalidad de los proyectos.

Las temáticas abordan tres categorías: construcciones, cultivos e infraestructuras y estudios, incluyendo proyectos como plantas de aceite de pistacho, naves de vacuno, cultivo de tomate cherry, hidropónico de fresa o análisis agroambientales.

En esta segunda edición participan ocho de los doce colegios profesionales de ingenieros agrónomos de España, sumándose por primera vez las delegaciones de Centro y Canarias, Galicia y La Rioja a las de Albacete, Andalucía, Aragón, Navarra y País Vasco, Cataluña, Castilla y León y Cantabria.

Tanto el presidente del Consejo, Baldomero Segura, como el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, han destacado la diversidad de los proyectos presentados como reflejo de la capacidad de estos profesionales para aportar soluciones a los retos del sector.

El primer galardonado recibirá 1.500 euros, el segundo 750 euros y el tercero 500 euros, acompañados de diplomas acreditativos hasta la sexta posición.