Un momento de la inauguración de la XI Feria de Empleo de Palencia. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 empresas con una oferta de 165 puestos de trabajo de cobertura inmediata ha participado este martes en la undécima edición de la Feria de Empleo de Palencia, organizada por la Cámara de Comercio.

A lo largo de la jornada, han pasado por las instalaciones del Lecrác cerca de 500 jóvenes y 160 desempleados en una cita que se ha consolidado como un "punto de encuentro entre empresas, emprendedores y palentinos en busca de empleo".

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Conrado Merino, ha destacado cómo ha ido creciendo esta jornada a lo largo de sus once ediciones y la amplia variedad de perfiles profesionales demandados que supera el medio centenar de sectores profesionales diferentes.

Merino ha explicado que el objetivo de la feria es "facilitar el contacto directo" entre empresas y candidatos. En este sentido, el presidente de la Cámara ha recordado que uno de los principales problemas que afrontan las empresas palentinas en este momento es la "escasez de trabajadores". "La falta de mano de obra se ha convertido en un freno para el crecimiento empresarial y para la llegada de nuevas inversiones", ha dicho.

Por su parte, la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral de la Junta de Castilla y Léon, Mar Sancho, ha llamado la atención sobre la afluencia "masiva" de visitantes a la feria y fundamentalmente de jóvenes, algo que "tiene que ver con el talento joven palentino que quiere buscar un empleo y permanecer en su tierra para desarrollar su carrera profesional", ha explicado, antes de insistir en la importancia de coordinar la formación universitaria, la formación profesional y la formación del servicio público de empleo para que responda a las necesidades del mercado laboral.

En este sentido, Sancho ha explicado que el Servicio Público de empleo ha sacado su oficina a la calle para esta feria, tras realizar un trabajo previo de orientación para jóvenes y desempleados sobre la oferta que presentan las empresas palentinas.

"Este trabajo se seguirá desarrollando para detectar las oportunidades de las empresas, como las presentes en la feria, que están ofertando 165 puestos laborales de profesiones muy diversas, en unas 58 ocupaciones distintas", ha puntualizado.

Finalmente, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha insistido en la importancia de este encuentro sirva de foco de atracción de emprendimiento y de trabajadores en busca de empleo. "Las administraciones tenemos que coadyuvar en esta labor, con la Cámara de Comercio, las empresas palentinas y la Universidad, porque todo tiene que estar conectado para contribuir a que los jóvenes se queden en el territorio y en una ciudad atractiva como Palencia", ha apuntado.

La XI Feria de Empleo de Palencia está organizada por la Cámara de Comercio de Palencia y financiada por la Cámara de España con fondos europeos. Además, cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la capital.