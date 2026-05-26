Un total de 278 efectivos de la Guardia Civil velará por la seguridad en las fiestas patronales de Arroyo (Valladolid)

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, en la reunión de la Junta local de Seguridad para las próximas fiestas patronales - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo formado por 278 efectivos de seguridad ciudadana de la Guardia Civil apoyará a los 24 agentes de la Policía Municipal de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda en las próximas fiestas patronales de San Antonio de Padua que se celebrarán del 10 al 14 de junio.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el alcalde del municipio, Sarbelio Fernández, han copresidido este martes la Junta local de Seguridad para las próximas fiestas patronales con el objetivo de que los vecinos y visitantes disfruten de las fiestas, junto con otros 24 voluntarios de Protección Civil y los Bomberos de la Diputación Provincial.

Además, también habrá efectivos de la Agrupación de Tráfico que controlarán los accesos al municipio, según ha detallado la Subdelegación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las principales zonas de interés, donde está previsto que se concentren más personas, son la Plaza de España, con aforo para 20.000 personas, donde habrá conciertos y verbenas, al lado de la calle donde se instalarán también las casetas de la Feria de Día; la Calle Pontón, donde estarán las peñas, y el recorrido de los encierros taurinos de 620 metros, con doble cerramiento con vallado metálico homologado, desde la plaza de San Lorenzo, por la calle Vista Alegre, la calle Pontón y la calle Páramo hasta la plaza de toros.

En la Junta local de Seguridad se han analizado los planos de acceso y las rutas de evacuación sanitaria para los espacios donde se desarrollarán los eventos.

Habrá un Punto Violeta contra las agresiones sexuales en la comisaría de Policía Local, situada en la Plaza de España, cerca de los focos de actividad, con identificación clara, personal formado en prevención y atención a víctimas y recursos de primeros auxilios.

Además, el Ayuntamiento repartirá 1.800 pulseras centinela para la detección de drogas en las bebidas.