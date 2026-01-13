Un total de 37 colegios participa en 'Exploradores STEM CyL', iniciativa de la Junta y ASTI para captar vocaciones

PALENCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta y Fundación ASTI han puesto en marcha el programa 'Exploradores STEM Castilla y León' con la participación de 37 centros educativos para captar vocaciones científicas y tecnológicas entre alumnos de Educación Primaria de la Comunidad.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la presidenta de la Fundación ASTI, Verónica Pascual, junto con los representantes de los clústeres de la Comunidad, han presentado la iniciativa en el CEIP Modesto Lafuente de Palencia.

El consejero ha destacado durante la presentación que su Consejería ha impulsado este programa, junto con la Consejería de Educación, con el compromiso de despertar vocaciones y captar el futuro talento juvenil.

"En este programa tratamos de unir dos mundos y dos necesidades. Tenemos por una parte a los jóvenes mejor preparados de España, el mejor sistema educativo, y por otra parte una demanda por parte de las empresas para cubrir puestos de alta cualificación, fundamentalmente en el ámbito tecnológico", ha explicado.

Para el desarrollo de este programa, la Junta ha destinado sendas subvenciones de 300.000 euros a la Fundación ASTI y de 75.000 euros a ocho clústeres de la Comunidad, para desarrollar el programa de vocaciones tempranas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM) en 720 alumnos de Educación Primaria de 37 centros educativos.

El programa Exploradores STEM CyL ha arrancado este curso escolar en 37 centros educativos, tanto urbanos como del medio rural, de todas las provincias en las aulas de tercero de Primaria.

La iniciativa se basa en una metodología práctica e innovadora que incluye la entrega de tres kits individuales por alumno, uno por trimestre, diseñados para aprender jugando tanto en el aula como en casa.

'Exploradores STEM CyL' nace así como respuesta a una "necesidad estratégica" y parte de los resultados de Castilla y León en evaluaciones internacionales como PISA o TIMSS, con el objetivo de incrementar el número de perfiles STEM para cubrir la creciente demanda de las empresas y acompañar los procesos de innovación y transformación digital.

Además, el programa contempla formación específica para el profesorado, visitas a empresas en colaboración con los clústeres y la denominada Escuela de Familias STEM, con lo que pretende reforzar el proceso educativo y fomentar un aprendizaje compartido que trasciende el ámbito escolar.

El programa se desarrolla bajo las directrices de la Estrategia de Talento de Castilla y León 2031, que plantea objetivos y ejes de actuación a poner en marcha, como colaboración público-privada, para el conjunto de la sociedad.

Asimismo, se complementa con el Plan de Acción Integral de Talento de la Junta de Castilla y León 2024-2027 como factor de competitividad y de transformación empresarial, a través de medidas o actuaciones impulsadas por la Junta de Castilla y León.

Asimismo, con esta iniciativa, la Junta y la Fundación ASTI consolidan una alianza estratégica que se suma a otros programas de referencia como STEM Talent Girl o STEAM Talent Kids.