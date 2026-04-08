Un total de 37 estudiantes castellanoleoneses competirán el 17 de abril por el título de 'Young Business Talents'

Final del Young Business Talents. - YOUNG BUSINESS TALENT

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 estudiantes procedentes de siete centros docentes de Castilla y León tendrán que demostrar sus habilidades directivas y talento empresarial frente a otros 300 estudiantes de toda España en la decimoquinta final nacional de Young Business Talents que tendrá lugar el próximo 17 de abril.

Young Business Talents es la mayor competición de simulación empresarial, organizada por ABANCA y Praxis MMT.

En esta última fase del programa educativo, los castellanoleoneses y los otros más de 300 estudiantes finalistas tendrán que poner a prueba sus habilidades en la toma de decisiones empresariales y demostrar su talento en la gestión de negocios para alzarse con la victoria.

Los participantes se convertirán en auténticos directivos al tener que gestionar su propia empresa virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial, como si dirigieran una empresa del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, para intentar llevarla al éxito.

Los finalistas, estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, con edades comprendidas entre los 15 y 21 años, estarán divididos en 100 equipos de entre tres o cuatro integrantes.

Entre los 340 estudiantes se encuentran representadas un total de 14 comunidades autónomas que han conseguido hacerse un hueco en la final nacional.

Castilla y León, con 37 participantes es la cuarta comunidad autónoma que cuenta con mayor representación en esta edición, por detrás de Andalucía con 69 jóvenes, Cataluña con 49 y Galicia con 39 estudiantes.

La provincia de Castilla y León que tiene más participantes es Salamanca con 10 estudiantes procedentes del colegio Misioneras de la Providencia y el IES Francisco Salinas; seguida de Segovia con ocho divididos en dos equipos del mismo centro, el IES Duque de Albuquerque; Burgos con siete procedentes de los IES Comuneros de Castilla de la catedral y el IES Fray Pedro de Urbina de Miranda de Ebro; Palencia lleva a seis alumnos del colegio Santo Ángel de la capital; y Valladolid a otros seis del IES Arca Real.

Por su parte, Ávila, León, Soria y Zamora no tendrán representación en la final nacional en esta ocasión.

Durante la final, los jóvenes deberán tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, ventas, operaciones, producción, recursos humanos y finanzas.

Para alzarse con la victoria, cada equipo tendrá que lograr que su compañía obtenga la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado, con los mejores resultados económicos dentro del entorno simulado en comparación con el resto de competidores.

Los equipos ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su desarrollo profesional.

GANADORES DE VALLADOLID.

Durante la pasada edición se alzaron con la victoria tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, que se proclamaron ganadores de la XIV edición de Young Business Talents.

En estas 14 ediciones, los estudiantes de Tarragona lideran el palmarés con cuatro victorias, seguidos por los de Pontevedra, con tres, y Barcelona, con dos. Por su parte, alumnos de Madrid, Murcia, Córdoba, Castellón y Valladolid han logrado el primer puesto en una ocasión cada uno.

"La final nacional de Young Business Talents es el reflejo del talento, la preparación y el compromiso de miles de jóvenes que han participado a lo largo de toda la competición. Los estudiantes que llegan a esta fase han demostrado no solo conocimientos en gestión empresarial, sino también habilidades clave como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la visión estratégica, fundamentales para su futuro profesional. Además, esta experiencia pone de relieve la importancia de complementar la teoría con la práctica, ya que permite a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno realista, favoreciendo un aprendizaje más completo, dinámico y eficaz, y preparándoles con mayor solidez para su futuro profesional", ha afirmado el director de Young Business Talents, Nuño Nogués.

Este evento pone el cierre al programa educativo que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar. Desde el mes de noviembre, comenzaron la competición un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros docentes de toda España, que han tenido que superar distintas fases online desde sus aulas y con la ayuda de sus profesores, hasta conseguir una plaza en la final.

Este programa educativo "permite a los jóvenes vivir en primera persona la experiencia de dirigir una empresa en un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado", según destaca la organización.

Gracias al uso de simuladores empresariales, que los centros educativos reciben de manera gratuita, los alumnos pueden aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y desarrollar competencias clave para su futuro académico y profesional.