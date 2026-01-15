Un total de centros competirá en la nueva edición de Ciberliga pre amateur de la Guardia Civil en Valladolid y provincia. - SUBD. GOBIERNO VALLADOLID

Un total de centros competirá en la nueva edición de Ciberliga de la Guardia Civil en Valladolid y provincia que, tras seis ediciones celebradas, retoma esta iniciativa únicamente en su modalidad pre-amateur. Debido al éxito de la anterior edición se ha impulsado la participación de nuevas regiones. De esta forma, se ha pasado de nueve comunidades autónomas participantes en la sexta edición a trece comunidades autónomas.

En la provincia de Valladolid, la implantación del programa ha experimentado un crecimiento notable, pasando de 9 a 16 centros educativos participantes. Esta expansión se ha extendido no solo por la capital, sino también por municipios como Cigales, Medina del Campo y Laguna de Duero.

Los centros incorporados abarcan una amplia diversidad de realidades educativas, entre ellos: CEO Atenea, IES Antonio Tovar, IES Emilio Ferrari, IES Zorrilla, IES Gómez Pereira, Colegio Amor de Dios, Colegio Cristo Rey, IES Condesa Eylo Alfonso, IES Las Salinas, Centro Cultural Vallisoletano, Colegio Safa Grial, IES Ramón y Cajal, Colegio San Agustín, IES Cigales, IES Julián Marías e IES Juana I de Castilla.

La edición constará de dos etapas. La primera fase clasificatoria se celebrará en Castilla y León, entre el 2 y el 13 de marzo. Tras esta primera parte se desarrollará una fase final que reunirá a los mejores equipos clasificados de las diferentes comunidades autónomas.

Está organizado por la Guardia Civil y la Consejería de educación de la Junta de Castilla y León con el apoyo de la Dirección provincial de Educación, donde los jóvenes demostrarán sus habilidades en ciberseguridad.

El objetivo principal de esta modalidad es el de concienciar a los estudiantes más jóvenes en el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías a través de una competición. Los participantes tendrán que enfrentarse a una serie de ciber retos que simulan situaciones reales que pueden encontrarse cuando naveguen en la red.

De esta forma aprenderán, por ejemplo, a recopilar evidencias digitales con herramientas de uso abierto en internet, análisis de fotografías para comprobar si han sido manipuladas e incluso desenmascarar perfiles falsos en redes sociales.

ACTIVIDADES

El desarrollo de la primera fase clasificatoria se hará principalmente on-line a través de la plataforma del evento. En algunos centros educativos se desarrollarán actividades presenciales en las que participará un experto en ciberseguridad de la Guardia Civil, coordinado previamente con las diferentes Consejerías de Cultura o Educación de las comunidades autónomas y los propios centros educativos.

La totalidad de los equipos participantes realizará una acción formativa que contará con diferentes actividades como una conferencia de concienciación sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, una explicación teórica con herramientas de autoprotección para enfrentarse a las amenazas de internet y la resolución de los ciber retos, y por último la propia competición con la puesta en práctica de todo lo aprendido.

Más información y calendario por comunidades autónomas: https://web.guardiacivil.es/es/destacados/eventos/Inicio-de-...