Un total de nueve hosteleros palentinos disputarán la semifinal del VII Concurso 'Una de Bravas 2026'

Propuestas de los hosteleros que disputarán la semifinal. - 'UNA DE BRAVAS'

PALENCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas ha hecho oficial la lista de los nueve establecimientos de Palencia que competirán en la semifinal local del certamen 'Una de Bravas 2026', que se celebrará a partir de las 18.00 horas del próximo domingo 27 de septiembre.

La prueba seleccionará a los tres representantes de la provincia que disputarán la Gran Final un día después. La convocatoria para que los bares y restaurantes de la capital y la provincia se sumen a la competición se mantiene activa.

Durante la jornada clasificatoria, un jurado profesional evaluará las recetas presentadas en función de criterios de viabilidad, técnica de fritura y sabor, detallan desde la organización a través de un comunicado.

Las tres elaboraciones que obtengan la mayor puntuación pasarán directamente a la final, donde se medirán con otros 15 aspirantes nacionales e internacionales ya confirmados.

La lista de contendientes palentinos la integran Liliana Rendon Arango (Barra de Villoldo & Taberna dNorte) con 'Nuestras Bravas'; Luis Manuel Cortés Cortés (Canela en Rama) con 'La Palentina Brava'; Jesús José Rojo de la Gala (Cervecería Basi) con 'Brava Geometría'; José Gregorio Figueredo (El Maño) con 'Bravas de la Tierra', y Javier Bartolomé Calvo (KYOMU Resort) con 'Bravas de montaña by ky&ko'.

Completan la representación local Víctor Maestro (La Parrilla de Don Jamón) con la receta 'Brava Maestra'; Luis Metodio Sánchez (La Traserilla) con 'Mi Hermana Brava'; Alberto Villegas (San Remo) con 'Bravas Super Carmen', y los cocineros Julian Perdomo y Mahamadou Baradji (Terra) con la propuesta 'Bravas a la Importancia'.

Al término de la semifinal, sobre las 19.30 horas, los creadores de contenido gastronómico conocidas en redes como @rafuel y @charlito_coocks realizarán un 'showcooking' en directo para cocinar la receta conjunta 'Bravas Rafuel & Charlito'. El público asistente podrá degustar esta elaboración hasta completar el aforo disponible.

CENA DE GALA

El programa del evento continuará a las 21.30 horas del domingo con la tradicional Cena de Gala de bienvenida, en la que el chef madrileño Javier Alfaro elaborará la receta ganadora de la edición de 2025.

El lunes 28 de septiembre, las instalaciones del Hotel Rey Sancho acogerán desde las 9.15 horas la elaboración en directo de las tapas finalistas ante el jurado profesional y el Jurado Popular, mientras que la entrega de premios se ha fijado para las 17.00 horas.