Los trabajadores ratifican el convenio de limpiezas de Valladolid, con una subida salarial del 13% hasta 2029

Una de las protestas por el convenio de limpieza de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas de trabajadores han ratificado el acuerdo para el convenio de limpiezas de Valladolid alcanzado por CCOO y UGT, que supondrá una subida salarial del 13 por ciento hasta 2029 después de meses de movilizaciones y concentraciones.

Las organizaciones sindicales partían de una reivindicación inicial de una subida salarial acumulada del 17 por ciento para el periodo 2026-2029, frente a una propuesta empresarial del 10 por ciento y al final se ha acordado un incremento del 13, que se distribuye en un 3 por ciento por cada año de duración del convenio y un 4 en el último año.

También se introducirán avances sociales y laborales, ya que el convenio incorpora mejoras en el acompañamiento a familiares dependientes de hasta segundo grado durante el tiempo necesario para consultas médicas, se actualizan las indemnizaciones por accidente y se frena la propuesta empresarial sobre las incapacidades temporales.

Asimismo, se adapta el convenio a la normativa vigente en materia de igualdad y derechos de las personas LGTBI, lo que refuerza la protección y los derechos de toda la plantilla, han señalado los sindicatos en un comunicado recogido por Europa Press.

UGT y CCOO han valorado un acuerdo que mejora las condiciones salariales y laborales del sector y que, han destacado, ha sido posible gracias a la implicación y participación de los trabajadores en las distintas movilizaciones desarrolladas durante los últimos meses.

La ratificación del convenio supone, además, situar al sector de limpieza de la provincia entre los que han logrado mayores avances en la negociación colectiva reciente.