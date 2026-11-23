ÁVILA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila realizará las noches del lunes al martes y del martes al miércoles trabajos de fresado, en el marco de la operación asfalto, en dos puntos de la ciudad: la glorieta de confluencia de la calle y la carretera de Burgohondo y la plaza de Santa Ana y Cristo de la Luz.

De manera paralela, los trabajos de la operación asfalto continúan en las calles Soterraña, Vasco de Quiroga, Tordesillas y Rafaela de Antonio, así como en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva.

El contrato de obras de mejora y conservación de las calzadas de las calles de la ciudad y sus barrios anexionados, adjudicado a la entidad Padecasa Obras y Servicios, con un presupuesto cercano a 770.000 euros, IVA incluido, incluye labores de fresado y asfaltado en una veintena de puntos de la ciudad y los barrios anexionados y, una vez finalizados, se procederá también a bachear en diferentes puntos de la ciudad.