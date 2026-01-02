Tráfico prevé 605.000 desplazamientos de largo recorrido para la Operación de Reyes en Castilla y León

Archivo - Varios vehículosen una retención. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 605.000 desplazamientos de largo recorrido para la Operación de Reyes en Castilla y León, que se inicia a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta la medianoche del martes 6 de enero.

Las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 18.00 y las 21.00 de este viernes 2 de enero, entre las 10.00 y las 13.00 horas del sábado el 3 de enero y de 19.00 a 21.00 horas del martes 6 de enero, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Para que todos estos desplazamientos por carretera, motivados por la coincidencia en estos días de las fiestas navideñas, reuniones familiares y vacaciones escolares y universitarias, se realicen de la forma más ordenada, fluida y segura posible, Tráfico ha previsto entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante balizamiento, conos y señalización en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Para poder ejecutar todas estas medidas, la DGT cuenta con funcionarios, personal técnico especializado que atienden los Centros de Gestión de Tráfico; agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y empleados de las empresas de conservación, de vías en régimen de concesión dependientes del Ministerio de Transporte y del resto de los titulares de carreteras, así como personal de los servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos.

El dispositivo completo se puede consultar en la sección 'Operaciones especiales' en www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-t....

Tráfico ha recordado que, en estas fechas invernales y propicias para celebraciones, es fundamental abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas siempre que se vaya conducir y mantener la atención plena en todo trayecto, también en los cortos y, especialmente, en los nocturnos.

Además, recuerda que, a partir del 1 de enero de 2026, la V-16 conectada será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada.

Se recomienda también planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web www.dgt.es, en Twitter -@DGTes e @InformacionDGT- y en el teléfono 011.

Además, señala que es importante prestar atención a la circulación en invierno, teniendo en cuenta que las posibles condiciones meteorológicas adversas pueden sorprender en cualquier momento, para lo que es necesario llevar, en su caso, los elementos imprescindibles para circular con ellas.