Transportes activa 639 quitanieves y 114.089 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas en CyL y Madrid

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un total de 639 máquinas quitanieves y 114.089 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en Castilla y León y Madrid este miércoles, día 28 de enero.

Así lo ha trasladado la Subdelegación del Gobierno a través de un mensaje en el que ha hecho un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución en la carretera.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para mañana un boletín de aviso por nevadas de nivel naranja en la Comunidad de Castilla y León y nivel amarillo para la Comunidad de Madrid.