Transportes adjudica por 12,4 millones la conservación de 203 kilómetros de carreteras en Valladolid

Trabajos de conservación de carreteras en la provincia de Valladolid. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 12,4 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 203 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid.

La duración inicial del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años más y otra adicional por un máximo de nueve meses. La adjudicación del contrato, previamente licitado, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía, según ha informado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones y el mantenimiento de instalaciones.

En concreto, los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 203,009 km de carreteras del sector número 1 de Valladolid, que incluyen 74,753 kilómetros de autovía.

Así, las carreteras y vías de servicio incluidas son la A-11, en varios tramos a lo largo de unos 67 kilómetros, entre Tudela de Duero (kilómetro 344) y Valladolid (358), y entre Tordesillas (394) y el límite provincial con Zamora (412).

Asimismo, se incluyen los tramos actualmente en construcción: Quintanilla de Arriba-Olivares de Duero y Olivares de Duero-Tudela de Duero.

También se intervendrá en la N-122, entre Nava de Roa (296) y Tudela de Duero (344), y entre Tordesillas (395) y el límite con Zamora (412), y en la N-601, entre Puras (135) y Valladolid (186).

Junto a estas carreteras, el contrato incluye también la rehabilitación del firme de la vía de servicio en el margen izquierdo de la N-601 entre los kilómetros 179,3 y 181,1, entre Boecillo y Laguna de Duero, al sur de la capital vallisoletana.