Transportes aprueba el trazado del tramo de la A-12 entre Ibeas de Juarros y Burgos con una inversión de 126,5 millones

Mapa de trazado de la A-12 entre Ibeas de Juarros y Burgos. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado del nuevo tramo de la autovía A-12, conocida como del Camino de Santiago, entre Ibeas de Juarros y Burgos, en la provincia de Burgos, todo ello con un presupuesto estimado de las obras de 126,5 millones de euros (IVA incluido).

El anuncio correspondiente se ha publicado este jueves, 26 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se precisa que el objeto de las obras es la ejecución de un nuevo tramo de autovía de 5,62 kilómetros de longitud, entre las dos localidades.

Este tramo estará formado por dos calzadas de dos carriles de 3,50 metros y una mediana de 6 metros; tendrá tres enlaces, Ibeas de Juarros, San Medel y el Parque Tecnológico / AP-1, y el proyecto incluye, además, la ejecución de un tercer carril de la AP-1, de 3,6 kilómetros, en la zona del enlace con la A-12.

Esta actuación dará continuidad a los tramos de la A-12 entre Villafranca Montes de Oca e Ibeas de Juarros, cuyo proyecto ya ha sido aprobado, y al tramo entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca, cuyo proyecto está en fase de redacción desde comienzos de 2026.

Este tramo se plantea como "prioritario" dentro de las actuaciones planificadas para desarrollar la A-12, según ha subrayado el Ministerio de Transportes en un comunicado recogido por Europa Press.

Actualmente, el itinerario se realiza a través de la N-120, una carretera convencional con travesías urbanas, como las de Castañares e Ibeas de Juarros, y limitación de velocidad a 50 km/h. Además, la intensidad media diaria (IMD) del tramo es de 9.400 vehículos, con una circulación del orden de 400 vehículos por hora y sentido.

Asimismo, el crecimiento de la población en los municipios de Cardeñajimeno, Castrillo del Val e Ibeas de Juarros provoca una pérdida gradual del nivel de servicio, especialmente en la travesía de Castañares y en los giros a la izquierda del polígono industrial de Castañares.

Tras esta aprobación, el Ministerio continúa con la redacción del proyecto de construcción, en el que se definirán con detalle las actuaciones previstas.