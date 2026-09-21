Transportes echa atrás la conexión directa de Goition con la VA-30 y Carnero solicita una reunión "urgente" con Puente

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdirección General de Planificación y Proyectos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido un informe desfavorable en relación con la modificación del PGOU de Valladolid en el entorno de la Vereda de Palomares que imposibilitaría el enganche de la gigafactoría de Gotion con la VA-30, por lo que el alcalde Jesús Julio Carnero, ha pedido una reunión urgente con el titular del departamento, Óscar Puente.

"Acabo de escribir al ministro pidiéndole una reunión a la máxima urgencia a nivel técnico o a nivel de cómo se considere por parte del ministerio para desbloquear esta situación y que podamos seguir avanzando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en Valladolid", ha informado esta mañana, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita al inicio de las obras en el disuasorio de Las Delicias.

El citado informe mantiene un pronunciamiento desfavorable respecto al enlace propuesto por el Ayuntamiento de Valladolid, al considerar que no puede ejecutarse mediante conexiones directas al tronco de la VA-30 y que sería necesario establecer vías colectoras.

Ante esta situación, Carnero considera necesario abordar esta cuestión de manera "conjunta y urgente" con el Ministerio, para incidir en que la conexión propuesta por el actual Equipo de Gobierno ya estaba contemplada en la revisión del PGOU de Valladolid aprobada en 2020, durante la etapa en la que Óscar Puente era alcalde de Valladolid.

Carnero sostiene que el enlace planteado "puede encajar" en la normativa de carreteras aplicable a los tramos urbanos y considera que las alternativas recogidas en el informe presentan "importantes dificultades de viabilidad, además de exceder del término municipal de Valladolid".

En palabras del edil, el informe propone vías de servicio que enlace con los "entronques" de Renedo y Santovenia. Una opción que retrasaría los plazos estimados.

"Yo espero que podamos desbloquear dicha situación porque no hacemos otra cosa que poner en valor lo que había aprobado el anterior equipo de Gobierno", ha reiterado

El edil considera que resulta necesario resolver esta cuestión para seguir avanzando en un proyecto industrial de la "relevancia estratégica" de la gigafactoría de Gotion, "tanto para Valladolid como para Castilla y León y el conjunto de España".