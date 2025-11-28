Transportes ejecuta la demolición de un paso superior en la carretera N-6 a su paso por Adanero (Ávila) - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ÁVILA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ejecutado la demolición de un paso superior ubicado en el kilómetro 110 de la carretera N-6 a su paso por la localidad de Adanero, en la provincia de Ávila, por lo que será preciso el corte de la calzada en sentido Madrid entre los kilómetro 109,5 y 110,3 durante unas dos semanas.

Esta actuación se enmarca en las obras de mantenimiento preventivo y reparación de estructuras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, en un contrato global que incluye las provincias de Burgos, Ávila, Segovia y Soria y que fue adjudicado por 6,7 millones.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 7.00 horas del próximo lunes 1 de diciembre, y en horario laboral, se producirá el corte de la calzada sentido Madrid entre el kilómetro 109,5 y 110,3 de la N-6.

Las labores necesarias para ejecutar esta demolición se estima que durarán dos semanas hasta el viernes 12 de diciembre

ITINERARIO ALTERNATIVO

Para asegurar la fluidez del tráfico durante estos trabajos, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado por las carreteras N-403 y la N-601, desde la salida 112 de la A-6 hasta incorporarse a la N-6 en el kilómetro 108,2.

Además, para los vehículos que quieran entrar a Adanero deberán hacerlo desde el acceso norte al municipio por la N-403.

Esta actuación se suma a otras que el Ministerio ha movilizado en la provincia de Ávila, como la rehabilitación de la N-403 a su paso por la capital abulense; la mejora del viaducto de la Cueva del Maragato de la carretera N-502, en Navalsauz y Hoyocasero; o la rehabilitación del firme de la A-6 entre Adanero y Arévalo.