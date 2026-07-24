Transportes licita por 8,2 millones la rehabilitación del firme de la N-603 entre El Espinar y Hontoria (Segovia)

Transportes licita por 8,2 millones de euros las obras de rehabilitación del firme de la N-603 entre El Espinar y Hontoria, en la provincia de Segovia - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SEGOVIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado, por 8,2 millones de euros (IVA incluido), las obras de rehabilitación superficial y estructural del firme de la carretera N-603, entre los kilómetros 62,4 y 90,94 del tramo entre El Espinar y Hontoria en la provincia de Segovia.

La actuación tiene como objetivo mejorar el comportamiento estructural del firme y reforzar sus características superficiales, en un tramo que presenta deterioros asociados al agotamiento desde su puesta en servicio.

De este modo, se plantea la rehabilitación y/o refuerzo del firme según el estado de los distintos tramos, y en la que se utilizarán mezclas asfálticas que contendrán un porcentaje de material bituminoso procedente del reciclado de otras mezclas, favoreciendo de este modo la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en las actuaciones en la Red de Carreteras del Estado.

Además, se plantean otra serie de actuaciones complementarias como la sustitución de juntas en las estructuras, impermeabilización de sus tableros y el repintado de marcas viales, ha detallado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente, con una inversión de 1.629 millones de euros.

La actuación generará un impulso significativo para mejorar la calidad del servicio prestado por las infraestructuras viarias del Estado.

Dentro de este plan extraordinario, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha licitado por 4,3 millones de euros las obras de rehabilitación estructural del firme en los carriles derechos de la A-8, entre Tapia de Casariego y Barres, en Asturias.

Dicho plan se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 183 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Segovia.