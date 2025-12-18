Trasladada al hospital una menor de 15 años tras ser atropellada por un turismo en Zamora

Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 10:23
   ZAMORA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una menor de 15 años ha sido trasladada al hospital tras ser atropellada por un turismo en el cruce de la calle Obispo Nieto con Doctor Fleming, informa el 1-1-2.

   Los hechos se han producido a las 08.19 horas y el centro de Emergencias ha dado aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

   Los facultativos han atendido a la menor que ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Zamora.

