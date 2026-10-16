Trasladado en helicóptero tras un accidente con dos turismos implicados en Alcañices (Zamora)

Archivo - Valladolid.- Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

ZAMORA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 80 años ha sido trasladado en helicóptero tras un accidente con dos vehículos implicados en el kilómetro 522 de la N-122, en el término municipal de Alcañices (Zamora).

El accidente se ha producido a las 16.34 horas y el herido se encontraba atrapado en el interior de uno de los turismos. El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Aliste y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atenderle.

Finalmente, se ha trasladado al herido en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.