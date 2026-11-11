Trasladado al hospital un varón herido tras caer de la bicicleta en Burgos

Archivo - Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León. - 112 - Archivo

BURGOS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Burgos al resultar herido tras caer de la bicicleta en la capital burgalesa, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 05.28 horas de este miércoles, 11 de noviembre, en la carretera Poza 58, en Burgos, donde un varón ha sufrido una caída ha resultado herido con un golpe en la cabeza y ha quedado inconsciente.

El 112 fue alertado por la Policía Local de Burgos que solicitó asistencia sanitaria para el ciclista. El Servicio de Emergencias avisó por su parte al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

Sacyl informó de que un varón, de unos 60 años, ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Burgos.