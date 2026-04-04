Trasladados al hospital dos varones tras una colisión entre turismos en la A-6 en Cebrones del Río (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 66 y 63 años, han sido trasladados al Hospital de León tras resultar heridos en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 294 de la A-6, sentido Galicia, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.42 horas del viernes 3 de abril, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió un aviso de la colisión y de que había varias personas heridas.

El 1-1-2 avisó a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envío una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

El equipo médico atendió finalmente a cuatro personas, dos mujeres de 65 y 58 años, que fueron dadas de alta en el lugar, un varón de 66 que fue trasladado al hospital en UVI móvil y un varón de 63 que fue trasladado en soporte vital básico.