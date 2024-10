Trece restaurantes y nueve productores locales representarán a Salamanca en la San Sebastián Gastronomika.

SALAMANCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trece restaurantes de la marca 'Salamanca Para Comérsela' y nueve productores serán los embajadores de la gastronomía y la restauración salmantinas en la tercera expedición salmantina a la feria San Sebastián Gastronómika Euskadi Basque Country, que se celebrará del 7 al 9 de octubre en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal.

El stand de 'Salamanca. Para Comérsela' se convertirá de nuevo en escaparate de la oferta gastronómica de la ciudad, en tres jornadas con las que reforzar aún más la consolidación de la ciudad como destino gastronómico de referencia, como han apuntado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Las Tapas de Gonzalo, El Mesón de Gonzalo, Casa Paca, Oroviejo, La Jara, Portal del Lino, Bambú Tapas y Brasas, Pucela, El Alquimista, Domo Delaire, Martinica y Clavel 8 ofrecerán sus elaboraciones durante las tres jornadas de la feria.

Por su parte, La Hoja del Carrasco, FISAN, Ibéricos Montellano, Marca de Garantía Quesos de las Arribes, Marca de Garantía Hornazo de Salamanca, DOP Sierra de Salamanca, DO Arribes, Las Cuatro TTTT y Frizzante we can Verdejo 5.5 serán los embajadores del producto local en el congreso.

Tal y como ha desgranado el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, el lunes 7, cinco restaurantes serán los encargados de ofrecer sus tapas: Las Tapas de Gonzalo, con un brioche de 'steak' tartar de wagyu y mahonesa de sriracha; El Mesón de Gonzalo, a base de pimiento de piquillo relleno de guiso de rabo de toro y cremoso de foie; Casa Paca, que ofrecerá una croqueta de rabo con rebozado de pistacho y kikos; Oroviejo, con una berenjena ibérica soasada de La Hoja del Carrasco, y ConSentido, con una tartaleta de farinato 'Pedro Rivas' y huevos fritos.

El martes será el turno de La Jara, con su albóndiga de rabo de Morucha 'Daymima' con pistachos y crujiente de queso de 'Hinojosa'; Portal de Lino, con ensaladilla de ibéricos FISAN; Bambú Tapas y Brasas, con melocotón lactofermentado, miel de bourbon, chantarela, y el restaurante Pucela, con hamburguesa de rabo de 'Ternera Charra', queso curado de 'Hinojosa' y chips de manzana.

Cerrarán el congreso el miércoles El Alquimista, con su original tapa 'Cómo se han de nazer pastelones de estas mesmas lenguas. 1607. La Hoja de Carrasco'; Domo Delaire, con 'A dos carrillos'; Martinica y su 'Brioche de presa ibérica La Hoja de Carrasco con mantequilla ahumada y espuma de salmorejo', y Clavel 8, con un 'Tataki de solomillo de ternera con mahonesa de pepinillos, soja y brotes tiernos'.

'San Sebastián, ciudad abierta', título de un poema de Gabriel Celaya, es el lema de la esta nueva edición que, reforzando su arraigo a Donostia y Gipuzkoa, quiere abrirse aún más a otros formatos y ampliar la oferta formativa para los profesionales del sector hostelero.

El decano de los congresos gastronómicos siempre ha traspasado fronteras y esta 26ª edición no será una excepción. El 'viaje' que propone San Sebastian Gastronomika - Euskadi Basque Country para 2024 va de Lima a Copenhague pasando por Chicago, Le Castellet o Florencia.

Esta edición, además, servirá para reconocer la trayectoria de uno de los cocineros más importantes de los últimos 50 años y uno de los padres de la nueva cocina vasca, Pedro Subijana, al frente de Akelarre, quien recibirá el premio homenaje de esta edición.